В Казахстане продают профессиональный футбольный клуб за $2 тыс

Вместе с «Тураном» на тот же аукцион выставлен другой казахстанский клуб — «Атырау» из одноименного города. У него послужной список посолиднее — в 2009 году команда завоевала Кубок Казахстана, а в прошлом с трудом удержалась в премьер-лиге. Вероятно, поэтому начальная цена на него в 175 раз выше, чем на «Туран», и составляет почти 175,6 млн тенге ($351 тыс.), а требования по инвестициям еще жестче. Торги пройдут 10 марта.