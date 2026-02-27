В Казахстане продают профессиональный футбольный клуб за $2 тыс

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Управление физкультуры и спорта Туркестанской области Казахстана выставило на торги профессиональный футбольный клуб «Туран», который в прошлом году вылетел из премьер-лиги. Начальная цена составляет всего 1 млн тенге (около $2,1 тыс.), выяснил ТАСС, изучив документацию онлайн-аукциона.
Согласно отчету об оценке, сумма является рыночной стоимостью клуба с учетом задолженностей и обязательств. Торги ведутся на повышение цены, участвовать в них могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные. Покупатель обязан иметь на счету не менее 200 млн тенге ($400 тыс.), которые он готов направить на развитие футбола. Аукцион начнется 3 марта, а продажа допускается даже единственному его участнику.
При этом есть ряд условий. Будущий владелец обязан в течение ближайших 10 лет сохранить численность штата клуба, создать юношескую академию, вложиться в подготовку женской команды, подписать договоры со стадионами. У него не будет права перепродать «лот» или отдать его в доверительное управление. И самое главное — перед ним стоит задача вернуть «Туран» в премьер-лигу уже в 2027 году.
«Туран» был основан в 2002 году. В премьер-лиге провел всего четыре сезона — в 2021—2022 годах и в 2024—2025 годах, дважды выходил в четвертьфинал кубка страны. В команде играют в основном футболисты из Казахстана, есть также представители России и ряда стран Европы.
Вместе с «Тураном» на тот же аукцион выставлен другой казахстанский клуб — «Атырау» из одноименного города. У него послужной список посолиднее — в 2009 году команда завоевала Кубок Казахстана, а в прошлом с трудом удержалась в премьер-лиге. Вероятно, поэтому начальная цена на него в 175 раз выше, чем на «Туран», и составляет почти 175,6 млн тенге ($351 тыс.), а требования по инвестициям еще жестче. Торги пройдут 10 марта.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2025 году в республике был принят закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращал внимание на то, что спорт должен стать эффективным бизнесом, а не существовать только за счет госбюджета. После этого были выставлены на продажу ряд клубов страны. Например, в этом году акимат (администрация) Шымкента подписал меморандум о приватизации команды премьер-лиги «Ордабасы» (победитель премьер-лиги в 2023 г.) с крупной строительной компанией Integra Construction KZ.