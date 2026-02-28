«Боруссия» проводит один из лучших сезонов со времен Клоппа. Может ли она свергнуть «Баварию»?

Ковач — классический пример тренера, чьи команды не знают, что делать с мячом, но свои очки за счет отлаженной обороны им это зарабатывать не мешает. Хорват не делает игроков лучше и не ставит футбол, которому аплодируют. Но в матчах с середняками и аутсайдерами его подход позволяет выжимать максимум. Нико — антигерой современной игры, только куда менее харизматичный, чем был на пике Моуринью.