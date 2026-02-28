Ричмонд
«Боруссия» проводит один из лучших сезонов со времен Клоппа. Может ли она свергнуть «Баварию»?

Сегодня — очная встреча.

Источник: Спорт-Экспресс

Мощный темп

С 8 марта 2025 года «Боруссия» проиграла всего один матч в Бундеслиге, хотя в прошлом туре едва не уступила «Лейпцигу»: Фабиу Силва спас ничью в концовке.

У команды Нико Ковача в текущем чемпионате столько же поражений, сколько у «Баварии». Однако дортмундцы отстают от мюнхенцев на восемь очков.

После 23 туров у «Боруссии» 52 очка. Для сравнения:

  • в сезоне-2020/21 «Бавария» имела на аналогичном этапе те же 52 очка;
  • в сезонах-2019/20 и −2022/23 «Бавария» к этому моменту набирала еще меньше — по 49;
  • в сезоне-2021/22 с 52 баллами «Боруссия» отставала бы от «Баварии» Юлиана Нагельсмана всего на три очка.

Иными словами, нынешний темп — околочемпионский по меркам большинства последних лет.

Прогресс Ковача

Ковач возглавляет команду уже второй сезон. Он принял «Боруссию» в кризисе, перешел на схему с тремя центральными защитниками и разогнался: финишировал четвертым, выведя клуб в Лигу чемпионов. Параллельно команда дошла до четвертьфинала главного еврокубка, где уступила мощной «Барселоне» Флика.

Основная ставка Ковача — это дисциплина. «Боруссия» при нем играет в так называемый «харамбол». Этим неологизмом описывают команды, которые стараются закрываться у своих ворот, а при взломе соперников уповают на контратаки.

Базовая модель — 3−5−2. Главный элемент позиционных атак — длинные передачи от левого центрального защитника (чаще всего Шлоттербека) на правого вингера.

Статистика: оборона впереди атаки

По количеству пропущенных мячей «Боруссия» — вторая в лиге, уступает только «Баварии». Однако по показателю ожидаемых пропущенных голов (xGA) дортмундцев опережает также «Байер».

В атаке картина скромнее:

  • по ожидаемым голам (xG) — пятое место;
  • по среднему числу ударов — восьмое.

Команда заметно превышает количество ожидаемых очков: прирост составляет около десяти баллов — лучший показатель в чемпионате. Это говорит о частичном оверперформансе и высокой реализации моментов.

По PPDA (показатель интенсивности прессинга) «Боруссия» — шестая в лиге. Давление используется избирательно; чаще черно-желтые предпочитают структурированную оборону и прямой выход в атаку через описанные выше длинные передачи. Футбол, который подходит прежде всего аутсайдерам. Но Ковач по-другому не умеет.

Автобусный, или, как сейчас модно говорить, «харамбольный», стиль подтверждает и средний показатель владения. Здесь «Боруссия» занимает лишь шестое место в лиге. Как говорили классики: «бей вперед, игра придет».

Ключевые фигуры

  • Нико Шлоттербек — основной диспетчер из центра обороны, отвечает за продвижение мяча.
  • Рами Бенсебаини периодически исполняет схожую роль, потому что летом Шлоттербек почти наверняка покинет клуб.
  • Серу Гирасси сохраняет высокую результативность (16 голов во всех турнирах) и остается главным адресатом фланговых передач.
  • Юлиан Рюэрсон — один из самых продуктивных ассистентов среди защитников в текущем сезоне (14 голевых передач во всех турнирах); его кроссы — важный элемент атакующей модели.

Ковач как оборонительный тренер умеет адаптировать план под статусных соперников. В противостоянии с «Аталантой» «Боруссия» выиграла первый матч за счет персонализированного давления, однако в ответной встрече растеряла преимущество и уступила команде Раффаэле Палладино.

В матче первого круга с «Баварией» у «Боруссии» было «достойное поражение» 1:2 с феерией Харри Кейна. При владении менее 40 процентов и почти двукратном отставании по ударам разница по xG была минимальной. Ожидания от нового «Дер Классикер» схожие: «Бавария» будет доминировать в прессинге и устраивать «кружева», а Ковач постарается надежно закрыться в обороне.

Идеологическое противостояние

Можно сравнить противостояние «Боруссии» и «Баварии» в нынешнем их виде с культовой дуэлью Жозе Моуринью и Пепа Гвардиолы, когда оба работали в Испании. Тоже прогрессивный стиль с акцентом на владение против контратакующего с акцентом на оборону и резким выходом в атаку.

Ковач — классический пример тренера, чьи команды не знают, что делать с мячом, но свои очки за счет отлаженной обороны им это зарабатывать не мешает. Хорват не делает игроков лучше и не ставит футбол, которому аплодируют. Но в матчах с середняками и аутсайдерами его подход позволяет выжимать максимум. Нико — антигерой современной игры, только куда менее харизматичный, чем был на пике Моуринью.

Кейн теперь не просто бомбардир — он главный генератор атак «Баварии». Его тонкая игра подарила победу над «Боруссией».

В этом сезоне дортмундцы идут в высоком темпе, и, если б не доминация «Баварии», мы бы сейчас хвалили работу Нико куда громче. Но шанс получить овации и восстановить справедливость еще будет в эту субботу в «Дер Классикер». Этот матч — не только попытка залететь в чемпионскую гонку, но и возможность противопоставить свою идеологию общепринятой в футболе. Злодеи не побеждают только в фильмах, реальность зачастую оказывается куда суровее.

