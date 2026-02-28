Тренер «Монако» — о двух подряд удалениях Головина: «Такие ситуации не должны повторяться»

«Для меня важны настрой и ежедневная самоотдача игроков — как с мячом, так и без него. Я не вижу у Александра проблем с самоотдачей. Он работает на команду и уже не раз играл решающую роль в матчах. Такие ситуации не должны повторяться, это очевидно, но он показал хорошую реакцию [на удаления], качественно работал на тренировках. И я почувствовал, что он был предельно сосредоточен после той игры с “ПСЖ”», — цитирует Поконьоли клубная пресс-служба.