«Борнмут» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче АПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
11.50
П2
35.00
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Брентфорд
3
Все коэффициенты
П1
44.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
3
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
46.00
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.30
П2
1.99
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
5.70
П2
27.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.75
П2
5.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.15
П2
2.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
5.20
П2
20.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.00
П2
39.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.63
П2
3.76
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.37
X
3.65
П2
1.66
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.10
П2
1.70
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.64
П2
1.71
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.80
П2
6.65
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.57
П2
1.83
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.52
П2
1.29
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Борнмут» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче АПЛ

«Борнмут» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Борнмут» дома сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в субботу в Борнмуте и завершилась со счетом 1:1. «Сандерленд» вел в счете после первого тайма, когда мяч забил Элиэзер Майенда (18-я минута). Хозяев от поражения спас Эванилсон (63).

«Борнмут» (39 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Сандерленд» (37) располагается на 11-й строчке.

В 29-м туре «Борнмут» примет «Брентфорд», а «Сандерленд» на выезде сыграет с «Лидсом». Обе встречи состоятся 3 марта.

Борнмут
1:1
Первый тайм: 0:1
Сандерленд
Футбол, Англия, Тур 28
28.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум
Главные тренеры
Андони Ираола
Режис Ле Бри
Голы
Борнмут
Эванилсон
(Маркус Таверньер)
64′
Сандерленд
Элиэзер Майенда
18′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
20
Алекс Хименес
3
Адриен Трюффер
37
Райан
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
90+5′
16
Маркус Таверньер
81′
21
Амин Адли
7
Дэвид Брукс
46′
9
Эванилсон
85′
27
Алекс Тот
87′
22
Эли Жуниор Крупи
81′
26
Энес Юнал
12
Тайлер Адамс
58′
62′
10
Райан Кристи
90′
Сандерленд
22
Робин Руфс
74′
6
Лютсхарел Гертрейда
32
Трай Хьюм
19
Хабиб Диарра
27
Ноа Садики
33′
28
Энцо Ле Фе
5
Дэниэл Баллард
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
76′
10
Нильсон Ангуло
12
Элиэзер Майенда
90′
18
Вильсон Изидор
7
Шемсдин Тальби
69′
25
Бертран Траоре
Статистика
Борнмут
Сандерленд
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
5
4
Угловые
7
3
Фолы
15
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти