«Борнмут» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче АПЛ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Борнмут» дома сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в субботу в Борнмуте и завершилась со счетом 1:1. «Сандерленд» вел в счете после первого тайма, когда мяч забил Элиэзер Майенда (18-я минута). Хозяев от поражения спас Эванилсон (63).
«Борнмут» (39 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Сандерленд» (37) располагается на 11-й строчке.
В 29-м туре «Борнмут» примет «Брентфорд», а «Сандерленд» на выезде сыграет с «Лидсом». Обе встречи состоятся 3 марта.
Футбол, Англия, Тур 28
28.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум
Главные тренеры
Андони Ираола
Режис Ле Бри
Голы
Борнмут
Эванилсон
(Маркус Таверньер)
64′
Сандерленд
Элиэзер Майенда
18′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
20
Алекс Хименес
3
Адриен Трюффер
37
Райан
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
90+5′
16
Маркус Таверньер
81′
21
Амин Адли
7
Дэвид Брукс
46′
9
Эванилсон
85′
27
Алекс Тот
87′
22
Эли Жуниор Крупи
81′
26
Энес Юнал
12
Тайлер Адамс
58′
62′
10
Райан Кристи
90′
Сандерленд
22
Робин Руфс
74′
6
Лютсхарел Гертрейда
32
Трай Хьюм
19
Хабиб Диарра
27
Ноа Садики
33′
28
Энцо Ле Фе
5
Дэниэл Баллард
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
76′
10
Нильсон Ангуло
12
Элиэзер Майенда
90′
18
Вильсон Изидор
7
Шемсдин Тальби
69′
25
Бертран Траоре
Статистика
Борнмут
Сандерленд
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
5
4
Угловые
7
3
Фолы
15
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти