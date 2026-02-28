Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.67
П2
1.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.70
П2
1.64
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.70
П2
1.20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
3.75
П2
15.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.00
П2
54.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.11
П2
7.27
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.58
П2
1.83
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.38
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Байер» ушел от поражения в матче с «Майнцем»

«Байер» дома сыграл вничью с «Майнцем» в матче 24-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Источник: Getty Images

Счет в игре открыли гости — гол забил Шеральдо Бекер. Хозяева отыгрались на две минуты до конца основного времени — мяч на счету Джарелла Квансы.

«Байер» набрал 40 очков и занимает 6-е место в таблице. «Майнц» с 23 очками — на 14-й строчке.

28 февр 17:30 Байер — Майнц 1:1.

В других матчах тура «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Унион» (1:0), «Вердер» выиграл у «Хайденхайма» (2:0), «Санкт-Паули» был сильнее «Хоффенхайма» (1:0).

Байер
1:1
Первый тайм: 0:0
Майнц
Футбол, Германия, 24-й тур
28.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Бо Хенриксен
Голы
Байер
Джарелл Куанса
(Кристиан Кофане)
88′
Майнц
Шеральдо Беккер
(Пауль Небель)
67′
Составы команд
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
66′
8
Роберт Андрих
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
13
Артур
46′
16
Аксель Тап
6
Эсекиэль Фернандес
72′
35
Кристиан Кофане
25
Эсекиэль Паласиос
82′
24
Алейкс Гарсия
7
Йонас Хофманн
59′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
59′
11
Мартен Террье
Майнц
33
Даниэль Бац
31
Доминик Кор
48
Каспер Потульски
4
Штефан Пош
66′
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
20
Филлип Тиц
30
Сильван Видмер
81′
21
Данни да Коста
7
Ли Джэ Сон
89′
15
Леннард Мэлони
90+2′
23
Шеральдо Беккер
69′
26
Силас Катомпа Мвумпа
Статистика
Байер
Майнц
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти