«Байер» ушел от поражения в матче с «Майнцем»

Счет в игре открыли гости — гол забил Шеральдо Бекер. Хозяева отыгрались на две минуты до конца основного времени — мяч на счету Джарелла Квансы.
«Байер» набрал 40 очков и занимает 6-е место в таблице. «Майнц» с 23 очками — на 14-й строчке.
28 февр 17:30 Байер — Майнц 1:1.
В других матчах тура «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Унион» (1:0), «Вердер» выиграл у «Хайденхайма» (2:0), «Санкт-Паули» был сильнее «Хоффенхайма» (1:0).
Футбол, Германия, 24-й тур
28.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Бо Хенриксен
Голы
Байер
Джарелл Куанса
(Кристиан Кофане)
88′
Майнц
Шеральдо Беккер
(Пауль Небель)
67′
Составы команд
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
66′
8
Роберт Андрих
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
13
Артур
46′
16
Аксель Тап
6
Эсекиэль Фернандес
72′
35
Кристиан Кофане
25
Эсекиэль Паласиос
82′
24
Алейкс Гарсия
7
Йонас Хофманн
59′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
59′
11
Мартен Террье
Майнц
33
Даниэль Бац
31
Доминик Кор
48
Каспер Потульски
4
Штефан Пош
66′
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
20
Филлип Тиц
30
Сильван Видмер
81′
21
Данни да Коста
7
Ли Джэ Сон
89′
15
Леннард Мэлони
90+2′
23
Шеральдо Беккер
69′
26
Силас Катомпа Мвумпа
Статистика
Байер
Майнц
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
