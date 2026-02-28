Футболист «Реал Сосьедад» выйдет в старте на матч Ла Лиги после травмы

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.67
П2
1.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.70
П2
1.64
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
6.10
П2
1.20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
3.70
П2
14.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
6.62
П2
43.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.11
П2
7.27
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.58
П2
1.83
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.38
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Футболист «Реал Сосьедад» выйдет в старте на матч Ла Лиги после травмы

Футболист «Реал Сосьедад» выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу против «Мальорки».

Встреча пройдет в субботу на стадионе «Мальорки» и начнется в 20:30 мск. Захарян вошел в стартовый состав впервые после травмы. Спортсмен выбыл в середине января из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце и пропустил семь встреч. Ранее, 21 февраля, россиянин вышел на замену в матче с «Овьедо».

Футбол
Испания 2025/2026
26-й тур, 28.02.2026, 20:30
Мальорка
0
Реал Сосьедад
0

«Реал Сосьедад» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» (24) располагается на 18-й строчке. Ранее команда сменила тренера, назначив бывшего футболиста немецкой «Баварии» и английского «Манчестер Сити» аргентинца Мартина Демичелиса.