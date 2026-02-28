Футболист «Реал Сосьедад» выйдет в старте на матч Ла Лиги после травмы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу против «Мальорки».
Встреча пройдет в субботу на стадионе «Мальорки» и начнется в 20:30 мск. Захарян вошел в стартовый состав впервые после травмы. Спортсмен выбыл в середине января из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце и пропустил семь встреч. Ранее, 21 февраля, россиянин вышел на замену в матче с «Овьедо».
«Реал Сосьедад» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» (24) располагается на 18-й строчке. Ранее команда сменила тренера, назначив бывшего футболиста немецкой «Баварии» и английского «Манчестер Сити» аргентинца Мартина Демичелиса.