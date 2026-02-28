Футболист «Реал Сосьедад» выйдет в старте на матч Ла Лиги после травмы

Встреча пройдет в субботу на стадионе «Мальорки» и начнется в 20:30 мск. Захарян вошел в стартовый состав впервые после травмы. Спортсмен выбыл в середине января из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце и пропустил семь встреч. Ранее, 21 февраля, россиянин вышел на замену в матче с «Овьедо».