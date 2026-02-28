Ричмонд
«Эвертон» на выезде добыл победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч 28-го тура АПЛ между «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертоном».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ирисок».

Счет в матче открыл на 19-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт. Джейкоб Рэмси на 32-й минуте сравнял счет. На 34-й минуте Бету снова вывел «Эвертон» вперед. Джейкоб Мерфи на 82-й минуте сравнял счет на табло. Победный гол на 83-й минуте забил Тьерно Барри.

После этой игры «Ньюкасл» с 36 очками занимает 12-е место в таблице АПЛ, «Эвертон» с 40 очками находится на восьмом месте.

Ньюкасл Юнайтед
2:3
Первый тайм: 1:2
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 28
28.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Дэвид Мойес
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Джейкоб Рэмси
(Сандро Тонали)
32′
Джейкоб Мерфи
(Жоэлинтон)
82′
Эвертон
Джарред Брантуэйт
(Джеймс Гарнер)
19′
Бету
34′
Тьерно Барри
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
3
Льюис Холл
90+5′
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
88′
2
Киран Триппьер
75′
9
Йоан Висса
41
Джейкоб Рэмси
46′
28
Джозеф Уиллок
61′
10
Энтони Гордон
86′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
56′
11
Харви Барнс
27
Ник Вольтемаде
56′
23
Джейкоб Мерфи
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
32
Джарред Брантуэйт
27
Идрисса Гана Гуйе
37
Джеймс Гарнер
67′
7
Дуайт Макнейл
81′
45
Харрисон Армстронг
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
53′
89′
5
Майкл Кин
9
Бету
74′
11
Тьерно Барри
90+5′
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
7
5
Угловые
7
2
Фолы
15
7
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти