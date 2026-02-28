«Эвертон» на выезде добыл победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Счет в матче открыл на 19-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт. Джейкоб Рэмси на 32-й минуте сравнял счет. На 34-й минуте Бету снова вывел «Эвертон» вперед. Джейкоб Мерфи на 82-й минуте сравнял счет на табло. Победный гол на 83-й минуте забил Тьерно Барри.