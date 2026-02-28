«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:2 в пользу «красных», у которых отличились Юго Экитике (5-я минута), Вирджил ван Дейк (24), Алексис Макаллистер (43) и Коди Гакпо (70). В составе гостей голы забили Томаш Соучек (49) и Валентин Кастельянос (75), на 82-й минуте защитник команды Аксель Дисаси срезал мяч в собственные ворота.
«Ливерпуль» выиграл третий матч подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 48 очками занимает пятое место в таблице. «Вест Хэм» (25 очков) идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.
В других матчах дня «Брентфорд» обыграл на выезде «Бёрнли» (4:3), позволив сопернику по ходу встречи отыграть отставание в три мяча, «Эвертон» в гостях победил «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).
Арне Слот
Нуну Эшпириту Санту
Юго Экитике
(Райан Гравенберх)
5′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
24′
Алексис Макаллистер
(Юго Экитике)
43′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
70′
Аксель Дисаси
82′
Томаш Соучек
(Эль-Хаджи Малик Диуф)
49′
Валентин Кастельянос
(Джаррод Боуэн)
75′
1
Алиссон
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
55′
8
Доминик Собослаи
85′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
2
Джо Гомес
77′
30
Джереми Фримпонг
22
Юго Экитике
76′
73
Рио Нгумоха
38
Райан Гравенберх
86′
42
Трей Ньони
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
11
Валентин Кастельянос
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
79′
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
90′
63
Эзра Майерс
27
Сунгуту Магасса
45′
76′
17
Адама I Траоре
28
Томаш Соучек
90′
55
Мохамаду Канте
