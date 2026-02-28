«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:2 в пользу «красных», у которых отличились Юго Экитике (5-я минута), Вирджил ван Дейк (24), Алексис Макаллистер (43) и Коди Гакпо (70). В составе гостей голы забили Томаш Соучек (49) и Валентин Кастельянос (75), на 82-й минуте защитник команды Аксель Дисаси срезал мяч в собственные ворота.