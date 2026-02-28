Ричмонд
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и одержал третью победу подряд в АПЛ.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:2 в пользу «красных», у которых отличились Юго Экитике (5-я минута), Вирджил ван Дейк (24), Алексис Макаллистер (43) и Коди Гакпо (70). В составе гостей голы забили Томаш Соучек (49) и Валентин Кастельянос (75), на 82-й минуте защитник команды Аксель Дисаси срезал мяч в собственные ворота.

«Ливерпуль» выиграл третий матч подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 48 очками занимает пятое место в таблице. «Вест Хэм» (25 очков) идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.

В других матчах дня «Брентфорд» обыграл на выезде «Бёрнли» (4:3), позволив сопернику по ходу встречи отыграть отставание в три мяча, «Эвертон» в гостях победил «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).

Ливерпуль
5:2
Первый тайм: 3:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 28
28.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Ливерпуль
Юго Экитике
(Райан Гравенберх)
5′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
24′
Алексис Макаллистер
(Юго Экитике)
43′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
70′
Аксель Дисаси
82′
Вест Хэм
Томаш Соучек
(Эль-Хаджи Малик Диуф)
49′
Валентин Кастельянос
(Джаррод Боуэн)
75′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
55′
8
Доминик Собослаи
85′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
2
Джо Гомес
77′
30
Джереми Фримпонг
22
Юго Экитике
76′
73
Рио Нгумоха
38
Райан Гравенберх
86′
42
Трей Ньони
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
11
Валентин Кастельянос
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
79′
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
90′
63
Эзра Майерс
27
Сунгуту Магасса
45′
76′
17
Адама I Траоре
28
Томаш Соучек
90′
55
Мохамаду Канте
Статистика
Ливерпуль
Вест Хэм
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
18
11
Удары в створ
7
4
Угловые
10
5
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти