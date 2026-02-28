Ричмонд
«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе обыграл «Мальорку»

Российский полузащитник вышел на поле с первых минут и был заменен в середине второго тайма.

Источник: Getty Images

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 обыграл «Мальорку» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 36-й минуте забил Карлос Солер.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые с ноября вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании. Россиянин провел на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Мальорка» располагается на 18-й строчке, набрав 24 очка. В следующем туре «Реал Сосьедад» 7 марта в гостях сыграет с «Атлетико», «Мальорка» в тот же день на выезде встретится с «Осасуной».

Захаряну 22 года, за «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 18 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.

Мальорка
0:1
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 26-й тур
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Visit Mallorca Stadium
Главные тренеры
Мартин Демичелис
Пеллегрино Матараццо
Голы
Реал Сосьедад
Карлос Солер
36′
Составы команд
Мальорка
1
Лео Роман
22
Хоан Мохика
10
Серхи Дардер
7
Ведат Муричи
24
Мартин Вальент
21
Антонио Райльо
23
Пабло Маффео
79′
2
Матеу Морей
12
Самуэль Кошта
84′
9
Абдон Пратс
5
Омар Маскарель
79′
8
Мануэль Морланес
18
Матео Джозеф
69′
15
Зиту Лувумбу
17
Ян Вирхили
84′
19
Хавьер Льябрес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
67′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
5
Игор Субельдия
16
Дуйе Чалета-Цар
8
Беньят Туррьентес
21
Арсен Захарян
63′
24
Лука Сучич
4
Хон Горротчатеги
82′
84′
12
Янхель Эррера
18
Карлос Солер
63′
7
Андер Барренечеа
10
Микель Ойярсабаль
84′
15
Пабло Марин
Статистика
Мальорка
Реал Сосьедад
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
1
2
Угловые
3
7
Фолы
6
22
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти