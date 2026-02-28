«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе обыграл «Мальорку»

«Реал Сосьедад» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Мальорка» располагается на 18-й строчке, набрав 24 очка. В следующем туре «Реал Сосьедад» 7 марта в гостях сыграет с «Атлетико», «Мальорка» в тот же день на выезде встретится с «Осасуной».