«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе обыграл «Мальорку»

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 обыграл «Мальорку» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 36-й минуте забил Карлос Солер.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые с ноября вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании. Россиянин провел на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Мальорка» располагается на 18-й строчке, набрав 24 очка. В следующем туре «Реал Сосьедад» 7 марта в гостях сыграет с «Атлетико», «Мальорка» в тот же день на выезде встретится с «Осасуной».
Захаряну 22 года, за «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 18 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.
Мартин Демичелис
Пеллегрино Матараццо
Карлос Солер
36′
1
Лео Роман
22
Хоан Мохика
10
Серхи Дардер
7
Ведат Муричи
24
Мартин Вальент
21
Антонио Райльо
23
Пабло Маффео
79′
2
Матеу Морей
12
Самуэль Кошта
84′
9
Абдон Пратс
5
Омар Маскарель
79′
8
Мануэль Морланес
18
Матео Джозеф
69′
15
Зиту Лувумбу
17
Ян Вирхили
84′
19
Хавьер Льябрес
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
67′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
5
Игор Субельдия
16
Дуйе Чалета-Цар
8
Беньят Туррьентес
21
Арсен Захарян
63′
24
Лука Сучич
4
Хон Горротчатеги
82′
84′
12
Янхель Эррера
18
Карлос Солер
63′
7
Андер Барренечеа
10
Микель Ойярсабаль
84′
15
Пабло Марин
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти