«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
24.00
X
8.50
П2
1.45
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
5.09
X
2.80
П2
2.25
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.70
П2
26.00
Футбол. Первая лига
01.03
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мюнхенцев.

Источник: Getty Images

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская «Бавария» в гостях со счетом 3:2 обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

В составе победителей голы забили Харри Кейн (54-я, 70-я минуты) и Йозуа Киммих (87). У «Боруссии» отличились Нико Шлоттербек (26) и Даниэль Свенссон (83).

«Бавария» и «Боруссия» провели 139-ю игру, «Бавария» одержала 69-ю победу. «Боруссия» была сильнее 33 раза, 37 матчей завершились вничью.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» идет на втором месте. После 24 туров мюнхенцы набрали 63 очка, у «Боруссии» 52 очка. В следующем туре «Бавария» 6 марта примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, дортмундцы на следующий день в гостях сыграют с «Кёльном».

В других матчах игрового дня «Байер» дома сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем поле победила «Унион» (1:0), «Вердер» одержал домашнюю победу над «Хайденхаймом» (2:0), «Санкт-Паули» в гостях был сильнее «Хоффенхайма» (1:0).

Боруссия Д
2:3
Первый тайм: 1:0
Бавария
Футбол, Германия, 24-й тур
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Венсан Компани
Голы
Боруссия Д
Нико Шлоттербек
(Даниэль Свенссон)
26′
Даниэль Свенссон
(Марсель Забитцер)
83′
Бавария
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
54′
Гарри Кейн
70′
Йозуа Киммих
87′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
20′
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
23
Эмре Джан
45′
5
Рами Бенсебаини
21
Фабиу Силва
67′
9
Серу Гирасси
8
Феликс Нмеча
75′
7
Джоб Беллингем
27
Карим Адейеми
74′
10
Юлиан Брандт
14
Максимилиан Байер
75′
40
Самуэле Инасио
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
90′
3
Ким Мин Джэ
17
Майкл Олисе
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
62′
10
Джамал Мусиала
6
Йозуа Киммих
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Боруссия Д
Бавария
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
6
Угловые
5
2
Фолы
15
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти