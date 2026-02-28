«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» идет на втором месте. После 24 туров мюнхенцы набрали 63 очка, у «Боруссии» 52 очка. В следующем туре «Бавария» 6 марта примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, дортмундцы на следующий день в гостях сыграют с «Кёльном».