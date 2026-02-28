«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская «Бавария» в гостях со счетом 3:2 обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
В составе победителей голы забили Харри Кейн (54-я, 70-я минуты) и Йозуа Киммих (87). У «Боруссии» отличились Нико Шлоттербек (26) и Даниэль Свенссон (83).
«Бавария» и «Боруссия» провели 139-ю игру, «Бавария» одержала 69-ю победу. «Боруссия» была сильнее 33 раза, 37 матчей завершились вничью.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» идет на втором месте. После 24 туров мюнхенцы набрали 63 очка, у «Боруссии» 52 очка. В следующем туре «Бавария» 6 марта примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, дортмундцы на следующий день в гостях сыграют с «Кёльном».
В других матчах игрового дня «Байер» дома сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем поле победила «Унион» (1:0), «Вердер» одержал домашнюю победу над «Хайденхаймом» (2:0), «Санкт-Паули» в гостях был сильнее «Хоффенхайма» (1:0).
Нико Ковач
Венсан Компани
Нико Шлоттербек
(Даниэль Свенссон)
26′
Даниэль Свенссон
(Марсель Забитцер)
83′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
54′
Гарри Кейн
70′
Йозуа Киммих
87′
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
20′
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
23
Эмре Джан
45′
5
Рами Бенсебаини
21
Фабиу Силва
67′
9
Серу Гирасси
8
Феликс Нмеча
75′
7
Джоб Беллингем
27
Карим Адейеми
74′
10
Юлиан Брандт
14
Максимилиан Байер
75′
40
Самуэле Инасио
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
90′
3
Ким Мин Джэ
17
Майкл Олисе
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
62′
10
Джамал Мусиала
6
Йозуа Киммих
90′
20
Том Бишоф
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти