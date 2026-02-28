«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в чемпионате Англии по футболу

Лидирующий в бомбардирской гонке с 22 мячами нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не вошел в заявку на матч. Как сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, форвард получил небольшую травму на тренировке перед игрой.