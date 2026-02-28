«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лидсе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На второй добавленной к первому тайму минуте отличился Антуан Семеньо.
Лидирующий в бомбардирской гонке с 22 мячами нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не вошел в заявку на матч. Как сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, форвард получил небольшую травму на тренировке перед игрой.
«Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда на два очка отстает от лондонского «Арсенала». «Лидс» (31 очко) занимает 15-е место.
В следующем матче «Манчестер Сити» 4 марта примет «Ноттингем Форест». «Лидс» днем ранее дома сыграет с «Сандерлендом».
