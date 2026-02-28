Ричмонд
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в чемпионате Англии по футболу

«Манчестер Сити» без Холанда обыграл «Лидс» в чемпионате Англии по футболу.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лидсе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На второй добавленной к первому тайму минуте отличился Антуан Семеньо.

Лидирующий в бомбардирской гонке с 22 мячами нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не вошел в заявку на матч. Как сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, форвард получил небольшую травму на тренировке перед игрой.

«Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда на два очка отстает от лондонского «Арсенала». «Лидс» (31 очко) занимает 15-е место.

В следующем матче «Манчестер Сити» 4 марта примет «Ноттингем Форест». «Лидс» днем ранее дома сыграет с «Сандерлендом».

Лидс
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 28
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Антуан Семеньо
(Райан Аит Нури)
45+2′
Составы команд
Лидс
26
Карл Дарлоу
3
Габриэль Гудмундссон
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
5
Паскаль Стрейк
4
Итан Ампаду
2
Джейден Богл
76′
7
Дэниэл Джеймс
6
Джо Родон
87′
15
Яка Бийол
11
Брэнден Ааронсон
65′
14
Лукас Нмеча
24
Джеймс Джастин
87′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
75′
29
Вильфред Ньонто
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
85′
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
90+2′
20
Бернарду Силва
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
10
Райан Шерки
88′
6
Натан Аке
33
Нико О`Райли
70′
4
Тиджани Рейндерс
7
Омар Мармуш
68′
26
Савио
90+2′
Статистика
Лидс
Манчестер Сити
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
2
5
Угловые
5
3
Фолы
10
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти