«Интер» одержал восьмую победу подряд в Серии А

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Интер» одержал победу над «Дженоа» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Мячи забили Федерико Димарко (31-я минута) и Хакан Чалханоглу (70, с пенальти).
«Интер» одержал восьмую победу в чемпионате подряд. Миланская команда не проигрывает в Серии А на протяжении 15 матчей и, набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. «Дженоа» с 27 баллами занимает 14-е место.
В следующем туре «Интер» 8 марта сыграет в гостях с «Миланом», «Дженоа» в этот же день примет «Рому».
Футбол, Италия, 27-й тур
28.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Даниэле Де Росси
Голы
Интер
Федерико Димарко
(Генрих Мхитарян)
31′
Хакан Чалханоглу
70′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
6
Стефан де Врей
67′
31
Янн Биссек
7
Петр Зелиньски
76′
16
Давиде Фраттези
22
Генрих Мхитарян
21′
59′
20
Хакан Чалханоглу
65′
9
Маркус Тюрам
59′
94
Франческо Эспозито
14
Анж-Йоан Бонни
76′
17
Анди Диуф
Дженоа
16
Юстин Бейло
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
5
Лео Эстигор
77
Микаэль Эллертссон
32
Мортен Френдруп
3
Аарон Мартин
85′
20
Стефано Сабелли
29
Лоренцо Коломбо
66′
10
Жуниор Мессиас
17
Руслан Малиновский
9′
46′
4
Аморим
8
Томмазо Бальданци
66′
21
Джефф Эхатор
9
Витинья
60′
18
Калеб Экубан
Статистика
Интер
Дженоа
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
2
Угловые
10
2
Фолы
13
8
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти