«Интер» одержал восьмую победу подряд в Серии А

«Интер» одержал восьмую победу в чемпионате подряд. Миланская команда не проигрывает в Серии А на протяжении 15 матчей и, набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. «Дженоа» с 27 баллами занимает 14-е место.