Капитан дортмундской «Боруссии» получил разрыв крестов в матче с «Баварией»

«Травма Эмре — это крайне горькая потеря. Не только для него самого, но и для всех нас. Он наш капитан, всегда ставит интересы команды выше личных и является важной частью нашего клуба. В ближайшие месяцы мы окажем Эмре всю необходимую поддержку, чтобы он смог полностью восстановиться», — заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель.