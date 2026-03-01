Ричмонд
Капитан дортмундской «Боруссии» получил разрыв крестов в матче с «Баварией»

Капитан дортмундской «Боруссии» Джан получил разрыв крестов в матче с «Баварией».

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу против мюнхенской «Баварии», сообщается на сайте «шмелей».

Встреча в Дортмунде прошла 28 февраля и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Баварии». Джан вышел на поле в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма из-за травмы.

«Травма Эмре — это крайне горькая потеря. Не только для него самого, но и для всех нас. Он наш капитан, всегда ставит интересы команды выше личных и является важной частью нашего клуба. В ближайшие месяцы мы окажем Эмре всю необходимую поддержку, чтобы он смог полностью восстановиться», — заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Джану 32 года. Он выступает в составе «Боруссии» с лета 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил три гола.

Боруссия Д
2:3
Первый тайм: 1:0
Бавария
Футбол, Германия, 24-й тур
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Венсан Компани
Голы
Боруссия Д
Нико Шлоттербек
(Даниэль Свенссон)
26′
Даниэль Свенссон
(Марсель Забитцер)
83′
Бавария
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
54′
Гарри Кейн
70′
Йозуа Киммих
87′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
20′
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
23
Эмре Джан
45′
5
Рами Бенсебаини
21
Фабиу Силва
67′
9
Серу Гирасси
8
Феликс Нмеча
75′
7
Джоб Беллингем
27
Карим Адейеми
74′
10
Юлиан Брандт
14
Максимилиан Байер
75′
40
Самуэле Инасио
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
90′
3
Ким Мин Джэ
17
Майкл Олисе
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
62′
10
Джамал Мусиала
6
Йозуа Киммих
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Боруссия Д
Бавария
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
6
Угловые
5
2
Фолы
15
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти