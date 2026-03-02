Ричмонд
«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А

«Ювентус» в компенсированное время ушел от поражения в матче Серии А с «Ромой».

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Рома» сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Риме завершилась со счетом 3:3. У хозяев голы забили Уэсли (39-я минута), Эван Ндика (54) и Дониелл Мален (65). У «Ювентуса» отличились Франсишку Консейсан (47), Жереми Бога (78) и Федерико Гатти (90+3).

«Рома» (51 очко) продлила серию без поражений в чемпионате до четырех матчей и идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Ювентус» (47) располагается на шестой позиции.

В следующем туре «Рома» 8 марта на выезде сыграет против «Дженоа», «Ювентус» днем ранее примет «Пизу».

Результаты других матчей дня:

  • «Сассуоло» — «Аталанта» — 2:1
  • «Торино» — «Лацио» — 2:0

Рома
3:3
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Италия, 27-й тур
1.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
Голы
Рома
Уэсли Винисиус
(Никколо Пизилли)
39′
Эван Н`Дика
(Лоренцо Пеллегрини)
54′
Дониэлл Мален
(Ману Коне)
65′
Ювентус
Франсишку Консейсау
(Бремер)
47′
Жереми Бога
78′
Федерико Гатти
90+3′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
27′
14
Дониэлл Мален
17
Ману Коне
61
Никколо Пизилли
2
Девайн Ренч
74′
87
Даниэле Гиларди
4
Брайан Кристанте
74′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
90′
97
Брайан Сарагоса
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
22
Уэстон Маккенни
6
Ллойд Келли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
89′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
72′
21
Фабио Миретти
30
Джонатан Дэвид
63′
13
Жереми Бога
3
Бремер
88′
4
Федерико Гатти
19
Кефрен Тюрам
72′
11
Эдон Жегрова
Статистика
Рома
Ювентус
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
4
1
Фолы
7
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти