Дубль Обамеянга в концовке встречи позволил «Марселю» обыграть «Лион»

Дубль Обамеянга принес «Марселю» победу над «Лионом» в чемпионате Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Марсель» на своем поле обыграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Марселе завершилась со счетом 3:2. В составе «Лиона» голами отметились Корантен Толиссо (3-я минута) и Реми Имбер (76). У «Марселя» забили Игор Пайшао (52) и Пьер-Эмерик Обамеянг (81, 90+1).

«Лион» проиграл второй матч лиги кряду и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 45 очков. «Марсель» (43) прервал серию из четырех матчей без побед и идет строчкой ниже.

В следующем матче «Марсель» 7 марта на выезде сыграет против «Тулузы», «Лион» днем позднее примет «Париж».

Результаты других матчей дня:

  • «Париж» — «Ницца» — 1:0
  • «Лилль» — «Нант» — 1:0
  • «Лорьян» — «Осер» — 2:2
  • «Мец» — «Брест» — 0:1

Марсель
3:2
Первый тайм: 0:1
Лион
Футбол, Франция, 24-й тур
1.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Велодром
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Паулу Фонсека
Голы
Марсель
Игор Пайшан
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
52′
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Игор Пайшан)
81′
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Итан Нванери)
90′
Лион
Корентен Толиссо
(Эндрик)
3′
Реми Химберт
(Эндрик)
76′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
33
Эмерсон
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
5
Леонардо Балерди
21
Найеф Агерд
83′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
22
Тимоти Веа
84′
28
Бенжамен Павар
10
Мэйсон Гринвуд
90′
6
Точукву Ннади
20
Хамед Траоре
63′
11
Итан Нванери
27
Квинтен Тимбер
46′
14
Игор Пайшан
19
Жоффре Кондогбья
74′
85′
8
Химад Абделли
90+8′
Лион
1
Доминик Грейф
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
99
Ноа Нарти
23
Тайлер Мортон
45+1′
22
Клинтон Мата
30′
19
Мусса Ниакате
6
Таннер Тессманн
8
Корентен Толиссо
9
Эндрик
3
Николас Тальяфико
88′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
77
Роман Яремчук
60′
45
Реми Химберт
Статистика
Марсель
Лион
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
7
6
Угловые
8
1
Фолы
16
8
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти