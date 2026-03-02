Ричмонд
Мостовой высмеял предложение Инфантино об удалении футболистов за прикрытие рта рукой во время разговоров

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» раскритиковал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино, который предложил удалять с поля футболистов, прикрывающих рот рукой во время разговоров.

Источник: AFP 2023

«Что плохого и противофутбольного в том, что он закрывает рот и говорит? А если он закрывает рот, потому что у него пахнет изо рта? Может, он чеснок съел. Это тогда тоже его дисквалифицировать? Тем более не забывайте, что там часто все говорят на разных языках. Поэтому какая разница, елки-палки? Все это пошло из-за того, что кто-то из журналистов услышал какие-то фразы, поэтому футболисты стали закрывать рот. Я считаю, что это нормально. Если их решат удалять с поля, будет безобразие. К этому не придут. А если придут, это будет глупость. Тогда еще что-нибудь придумают. Маску надевать, например. В кармане будут маску держать под трусами. И в следующий раз маски наденут и будут разговаривать в них. Не надо ничего изобретать. Представьте, если такое будет, то в других видах спорта скажут: “Нихрена себе!”. В гандболе, баскетболе — и что тогда? Кошмар», — сказал Мостовой «СЭ».

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может принять соответствующие поправки к чемпионату мира 2026 года. Инфантино также предложил смягчать наказания игрокам, которые публично раскаются и принесут извинения. Сейчас за расистские высказывания предусмотрена минимальная дисквалификация на десять матчей.