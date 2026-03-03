Снуп Догг на трибунах, Модрич — в акционерах. Колонка Казанского — про глобализацию «Суонси»

Это было в другой жизни. Даже память рисует не четкие документальные контуры, скорее — пеструю иллюстрацию из книги воспоминаний о нашем футболе.
2013-й. Кубань.
Краснодарцы еще снисходительно улыбаются, услышав фамилию Галицкий, и делают ударение на второй слог фамилии. ФК «Краснодар»? «Быки»? Это что?
Виктор Гончаренко переезжает из БАТЭ тренировать «Кубань» как восходящая звезда. А как звезда падающая, после «Ливерпуля» и «Марселя», Джибриль Сиссе надевает майку краснодарцев с девятым номером. Команда играет в еврокубках.
На групповом этапе южанам попадается валлийский «Суонси». «Лебеди» тогда летят на нереальной высоте. «Суонси» в первый раз в истории выиграл драгоценность — Кубок лиги. Так оказался в Европе. Управлял процессом Микаэль Лаудруп, в то время очередной битый выбор красно-белого «Спартака».
«Суонси» и «Кубань» сыграли вничью. Сиссе сравнял счет уже в добавленное время.
Мне повезло быть с микрофоном в комментаторской жестяной банки, которая называется «Либерти Стэдиум». Это главная достопримечательность унылого валлийского городка. Есть океанское побережье, но постоянными дождями и пронизывающим сквозняком оно скорее навевает депрессию.
В центре Суонси расположена тюрьма. А знаковым событием до сих пор считается рождение и отъезд из города актрисы Кэтрин Зета-Джонс.
С той «встречи в верхах» все изменилось. «Кубань» вылетела из РПЛ, обанкротилась, меняла имя в паспорте и была «Урожаем», выстраивала романтические отношения с тренерами разных характеров Евсеевым, Писаревым, Григоряном, Калешиным, Ещенко…
«Суммарно — 1250 километров преодолела наша футбольная дружина на клубном автобусе в пути от учебно-тренировочной базы до места проведения контрольных спаррингов в Крымске!» — свежее и вдохновляющее сообщение от пресс-службы клуба Второй лиги зоны «Серебро».
«Суонси» катился по тем же рельсам судьбы: вылет из Премьер-лиги, смена владельцев, финансовые ямы, хаотичные увольнения и взбалмошные назначения тренеров.
Как вдруг…
Звездно-полосатым боссам «лебедей» надоело слушать постоянные упреки болельщиков — «Вы не те, вам неинтересно, чемодан — океан — Америка». Они решили раскидать свой контрольный пакет. Часть акций досталась двум приятелям, тоже американцам, миллионерам Бретту Краватту и Джейсону Коэну. Они сделали деньги на цифровом маркетинге — помогали большим компаниям находить рынок и крупных покупателей их услуг. Краватт и Коэн вложились в «Суонси», чтобы применить свои знания в скромном футбольном клубе. А вдруг получится? Команда вернется в Премьер-лигу, а там и еврокубки — совсем другие деньги. Они долго искали любопытное партнерство, кто бы мог принести фунты и причем не разовым чеком, а постоянными инвестициями. Идей было много, но больше похожих на иллюзии успеха.
Пока в дом одного из партнеров Краватта не пришел сосед.
Чего уж там у них в лос-анджелесских домах не хватает — соли или спичек — неизвестно, но факт остается — зашел! И эта встреча натолкнула на удивительную авантюру.
— Слышал, сосед, что ты футбольный клуб прикупил на побережье?
— Все так. Правду в округе говорят. Берег, правда, не Лазурный. А ты чего хотел-то?
— А помочь тебе. У меня знакомец один есть. Мяч до сих пор гоняет. Профессионально. А дома у него даже такой золотой имеется.
— Продолжай…
— Зовут его Лука. Фамилия — Модрич. Я ему линию одежды собственную запустил. Предлагал выкупить мою компанию полностью. Отказался. Но золотой человек. Давай я ему звякну? Вдруг?
— А твой какой интерес?
— Такой же. Он если пойдет, то я посредник. С детства за футбол. И за Кэтрин Зета-Джонс.
И они позвонили.
Скотт Хохшдадт, сосед, несколько лет как запустил большой бренд по производству одежды. Что-то на стыке спортивного и повседневного.
Скотт придумал любопытный ход. Большие спортсмены и влиятельные персоны рекламируют не его фирму, а свою — они становятся акционерами компании. Дело разрослось до многомиллионного. Модрич стал важной частью проекта, футболу это не мешало.
Один из самых титулованных игроков мира уже давно прикидывал, куда вложить свои сбережения. На спрос нашлось предложение — позвонил тот самый «друг-портной». Говорят, что он на всякий посоветовался со своим давнишним партнером и легендой Уэльса Гаретом Бэйлом. Брать или не брать? Бэйл увидел в такой покупке только плюсы: сильный клуб — сильная сборная.
Доля Модрича не так велика с точки зрения бизнеса. Что-то в районе трех процентов. Но «Суонси» требовались его имя и опыт. Он знает, как устроен процесс в самом большом клубе мира, и он может убедить в правильной стратегии развития новичков.
Ехать в «Суонси» или ехать в «клуб Модрича» — две большие разницы. О клубе заговорили футболисты.
Социальные сети, которые тоже имеют огромное значение для инвестиций, стали таким же важным фактором. 39 миллионов подписчиков вице-чемпиона мира не стоит сравнивать с количеством любителей валлийской команды. Неловко.
Сосед совладельца вошел во вкус.
— А давай-ка, дружище Бретт, позвоним Марте Стюарт?
— Домохозяйке-миллиардерше?
— Это детали. Марта в нашем (уже нашем) клубе раздаст стиля.
Стюарт — дама из категории «Я тучи разведу руками». Ей 84. Она сделала свое состояние на издании кулинарных книг, садоводстве и товарах для семьи. Марта — ведущая культовых телевизионных проектов и считается королевой домоводства. И она с удовольствием взялась за процесс изменения стадиона и магазина «Суонси».
Рестораны и ВИП-ложи, которые приносят клубу большой доход, меняются по ее рецептуре. В прямом смысле. Это касается и кухни. Поездка на футбол в Уэльс должна стать такой же люксовой, как прогулка по главным улицам Парижа с ужином в мишленовском ресторане.
Стюарт, по своему видению, запускает большую линейку товаров «для дома, для семьи».
О клубе заговорили домохозяйки.
Марта уже приезжала на футбол в дождливый Суонси. Специально на игру с «Рексхэмом». Эта скромная команда ворвалась в повестку пару лет назад. Все так же — благодаря необычным инвесторам. «Рексхэм», сейчас клуб второго по силе английского дивизиона, купили голливудские звезды Райан Рэйнольдс и Роб Макэлхенни.
Они придумали историю превращения. Из хаоса и пустоты нижних рядов появляется клуб, который играет на главных стадионах Англии. За каждым шагом следит камера — история стала документальным кино. Современный Голливуд. Так случилось, что «Рексхэм», как и «Суонси», из Уэльса.
Марта Стюарт своими глазами видела очередной, но грустный эпизод истории Рэйнольдса. Победа «Суонси» 2:1.
А за пределами поля нужен был удар помощнее двух голов в ворота этих актеров. Удар на миллион. И «Суонси» нанес его на этой неделе.
В белом пуховике с эмблемой «Суонси» на сердце, в солнечных очках на пол-лица и в цветной косынке на поле «Либерти Стэдиум» вышел один из самых известных и влиятельных рэперов планеты. Снуп Догг.
В его руках было белое полотенце. Черными буквами на нем была просьба: «Пошумите, что-то вас не слышу». Снуп Догг обошел весь стадион, размахивая им. Рекордная публика сезона на этой арене подчинилась. Он слышал.
О клубе заговорил весь мир.
Рэпер уже давно присматривался к большому спортивному бизнесу. Была не очень удачная попытка купить в НХЛ «Оттава Сенаторз». Снуп — фанат шотландского «Селтика», только никто отдавать его в трудовые рэперские руки пока не спешит. А вот «Суонси» сам искал контакт. Его и нашли через все того же соседа владельца клуба. Снупу, как и Модричу, он сделал собственную линейку одежды. Более того, сейчас бренды объединили. Лейбл рэпера Death Row встроен в эмблему футбольного клуба. Или наоборот — как посмотреть. Этот ход уже приносит колоссальный доход, разлетаясь по всему миру.
Снуп участвовал в презентации формы команды перед началом сезона. Но тогда показалось, что это просто красивый ход успешных американцев. По знакомству.
Сейчас, когда Снуп завернул в Суонси после Олимпиады (там он был тренером-селебом американской сборной), мир понял серьезность его слов.
«Это гордый город и клуб рабочего класса. Андердог, который кусается, как и я. Я хочу вести клуб в направлении, в котором он никогда раньше не был. Мы хотим вернуться в Премьер-лигу!».
Впереди летнее турне «Суонси» по США, которое пару лет назад представить мог разве что воспаленный ветром валлийский разум странного человека. Игры в Лос-Анжелесе и Лас-Вегасе. Все это доходы и глобальная популярность. «Суонси» не нужны деньги Снупа. Ему нужен его медийный капитал, который и заведет в клуб финансы.
Суммарно аудитория Модрича, Стюарт и Снуп Догга дает какие-то космические цифры. В этом интерес рекламодателей и инвесторов. В этом новая жизнь «Суонси».
«Процесс пошел», как когда-то громко обозначали необратимые перемены.
Снуп попал на скучную ничью с таким же скромным «Престоном». Но будущее сейчас куда важнее настоящего.
В этом году ни о каком выходе в Премьер-лигу не может быть и мысли. Кстати, в отличие от голливудского «Рексхэма». Ему светит переходный турнир.
Но уже в следующем сезоне амбиции клуба из ветреного Суонси материализуются в борьбу за самую сильную лигу мира.
Не скрывает своих желаний на повышение в классе и соперник валлийцев по историческому контексту — «Кубань». Борьба с «Аланией», динамовцами Брянска и Владивостока предстоит суровая. Но у южан есть крепкий козырь.
Трава, на которой играют краснодарцы, — официально лучшая в лиге!
«За выдающиеся результаты в сезоне-2024/25 футбольный газон стадиона “Кубань” удостоен почетной награды!» — говорится в последнем сообщении на официальном сайте клуба.