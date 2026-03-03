Снуп Догг на трибунах, Модрич — в акционерах. Колонка Казанского — про глобализацию «Суонси»

Звездно-полосатым боссам «лебедей» надоело слушать постоянные упреки болельщиков — «Вы не те, вам неинтересно, чемодан — океан — Америка». Они решили раскидать свой контрольный пакет. Часть акций досталась двум приятелям, тоже американцам, миллионерам Бретту Краватту и Джейсону Коэну. Они сделали деньги на цифровом маркетинге — помогали большим компаниям находить рынок и крупных покупателей их услуг. Краватт и Коэн вложились в «Суонси», чтобы применить свои знания в скромном футбольном клубе. А вдруг получится? Команда вернется в Премьер-лигу, а там и еврокубки — совсем другие деньги. Они долго искали любопытное партнерство, кто бы мог принести фунты и причем не разовым чеком, а постоянными инвестициями. Идей было много, но больше похожих на иллюзии успеха.