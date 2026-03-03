Думаете, у «Барсы» нет шансов после 0:4 от «Атлетико»? Симеоне может подвести печальная тенденция

12 февраля «Атлетико» уничтожил «Барселону» (4:0) в первом полуфинале Кубка Испании. Благодаря победе на своем поле мадридцы создали серьезный задел для выхода в финал турнира. Кажется, у «Барсы» нет шансов, а ответный матч — чистая формальность. Но не спешите с выводами: команда Диего Симеоне может дрогнуть.
«Атлетико» давно не побеждал испанских грандов в двухматчевых противостояниях
При Симеоне мадридцы закрепились в Испании в статусе третьего топ-клуба после «Барселоны» и «Реала». Действительно, за последние 22 года только «Атлетико» отбирал у двух грандов золото чемпионата. Причем за 14-летнюю эпоху Диего это случилось дважды: в сезонах 2013/14 и 2020/21.
Правда, в очных противостояниях с титанами у Симеоне во главе «Атлетико» не все так успешно. За 42 матча против «Барсы» аргентинец победил всего семь раз при 23 поражениях, в 49 встречах с «Реалом» — 13 побед и 21 проигрыш. Статистика красноречива, причем против каталонцев она выглядит совсем трагичной. За все время у руля «Атлетико» Симеоне никогда не обыгрывал «Барсу» дважды подряд, хотя пару раз выдержал неплохие серии без поражений — из шести и пяти матчей.
Настоящий кошмар для Симеоне — выездные игры с «Барселоной. Диего 21 раз рубился на “Камп Ноу”, но победил всего два раза при 11 поражениях. Ответный полуфинал пройдет как раз в Каталонии, где у мадридцев редко получаются хорошие матчи.
Позиции «Атлетико» в ответной встрече уже не кажутся такими прочными. Но главная проблема мадридцев перед вторым полуфиналом — не трудности на «Камп Ноу» или низкий процент побед над «Реалом» и «Барсой». Мадридцы катастрофически плохо проводят двухматчевые противостояния с грандами. В последний раз команда Симеоне прошла кого-то из своих главных оппонентов в апреле 2016-го — тогда оказалась сильнее «Барсы» в четвертьфинале ЛЧ. Причем одну из встреч «Атлетико» проиграл 1:2, но в ответке добился нужного результата (2:0).
Всего мадридцы при Симеоне провели с «Реалом» или «Барсой» 12 двухматчевых противостояний и победили лишь в четырех. При этом со времен последней успешной дуэли прошло почти 10 лет. Особенно показательным оказался сезон-16/17. Тогда «Реал» выбил «Атлетико» в полуфинале ЛЧ (4:2 по сумме двух встреч), а «Барса» вынесла Симеоне на той же стадии Кубка Испании (3:2 по сумме двух игр).
В общем, в матчах навылет против «Барсы» или «Реала» статистика чуть лучше, но все равно отражает серьезное преимущество соперников над «Атлетико». Последнее успешное противостояние с «Барселоной» прошло в январе 2020-го: одолели каталонцев в полуфинале Суперкубка Испании (3:2).
Последний раз прошли «Реал» в январе 2024-го: команда Симеоне переиграла соперника (4:2) в ⅛ финала Кубка Испании. Правда, до этого «Атлетико» не проходил «Мадрид» с 2018-го. Общая статистика против «Барсы» и «Реала» в матчах навылет — 3:4 и 5:10 соответственно.
Перед «Атлетико» каталонцы разгромили двух соперников
Форма «Барселоны» перед ответным полуфиналом тоже может тревожить мадридцев. В последних двух турах Ла Лиги она разгромила «Леванте» (3:0) и «Вильярреал» (4:1). Перед встречей с каталонцами «желтая подводная лодка» опережала «Атлетико» в чемпионате — так что эту победу «Барсу» добыла над командой схожего с мадридцами уровня.
К тому же все в команде уверены, что шансы в ответном матче есть, даже несмотря на унизительное поражение в первом полуфинале. «Я верю в камбэк, как и все в “Барсе”. Это возможно, и все наши фанаты настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это. Это молодой, раскованный коллектив, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Мы будем рядом с командой, чтобы ее поддержать», — высказался экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Отличная форма каталонцев, проблемы «Атлетико» в двухматчевых противостояниях с испанскими грандами и ужасная статистика на «Камп Ноу» — все это намекает, что чудо возможно. К тому же один раз в истории «Барселона» уже сделала невероятное: стала первой командой, отыгравшейся в плей-офф ЛЧ после поражения 0:4 в первой встрече. В марте 2017-го «Барса» шокировала «ПСЖ» (6:1), спустя девять лет может повторить это с «Атлетико».