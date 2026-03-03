Думаете, у «Барсы» нет шансов после 0:4 от «Атлетико»? Симеоне может подвести печальная тенденция

К тому же все в команде уверены, что шансы в ответном матче есть, даже несмотря на унизительное поражение в первом полуфинале. «Я верю в камбэк, как и все в “Барсе”. Это возможно, и все наши фанаты настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это. Это молодой, раскованный коллектив, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Мы будем рядом с командой, чтобы ее поддержать», — высказался экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта.