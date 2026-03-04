«Ливерпуль» установил антирекорд АПЛ по проигранным матчам из-за голов после 90-й минуты

Встреча завершилась со счетом 2:1, а «Уондерерс» забили решающий гол на 94-й минуте.
Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» установил новый антирекорд АПЛ, проиграв за один сезон пять игр из-за голов, пропущенных после 90-й минуты.
Ранее «Ливерпуль» уступил таким образом «Манчестер Сити» (1:2) 8 февраля, «Борнмуту» (2:3) 24 января, «Брентфорду» (2:3) 25 октября и «Челси» (1:2) 4 октября.
На протяжении семи предыдущих сезонов «Ливерпуль» в среднем проигрывал лишь один матч за сезон АПЛ из-за гола в компенсированное время второго тайма.