Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.00
П2
6.50
Футбол. Кубок России
перерыв
ЦСКА
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.51
П2
1.72
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.23
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.59
П2
3.10
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.11
П2
7.60
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
2.04
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.80
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Клуб КПЛ объявил об отставке главного тренера за четыре дня до нового сезона

Белорус Виталий Жуковский покинул пост главного тренера «Атырау», передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление футбольного клуба.

Источник: Пресс-служба ФК "Атырау"

41-летний специалист ушел из команды в преддверии нового сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В первом туре «Атырау» 8 марта примет жезказганский «Улытау». Команда из Западного Казахстана во время реконструкции стадиона «Мунайшы» будет проводить домашние матчи на «Туркестан Арене».

«Виталий Леонидович Жуковский покинул пост главного тренера ФК “Атырау” по взаимному соглашению сторон», — говорится в сообщении клуба.

Сам тренер опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео с эпизодами своей работы в «Атырау». Ролик сопровождается песней «Бросали слова» в исполнении Саши Погорельцева.

«Моя любовь к региону, городу и команде бесконечна», — написал Жуковский.

Белорусский специалист возглавлял «Атырау» с августе 2022 года по ноябрь 2024 года. В прошлом июне он вернулся в команду и помог ей спастись от вылета из КПЛ. Всего под руководством Жуковского «Атырау» одержал 28 побед при стольких же ничьих и 29 поражениях.

Имя нового главного тренера команды пока официально не раскрывается.