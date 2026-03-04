Клуб КПЛ объявил об отставке главного тренера за четыре дня до нового сезона

41-летний специалист ушел из команды в преддверии нового сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В первом туре «Атырау» 8 марта примет жезказганский «Улытау». Команда из Западного Казахстана во время реконструкции стадиона «Мунайшы» будет проводить домашние матчи на «Туркестан Арене».
«Виталий Леонидович Жуковский покинул пост главного тренера ФК “Атырау” по взаимному соглашению сторон», — говорится в сообщении клуба.
Сам тренер опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео с эпизодами своей работы в «Атырау». Ролик сопровождается песней «Бросали слова» в исполнении Саши Погорельцева.
«Моя любовь к региону, городу и команде бесконечна», — написал Жуковский.
Белорусский специалист возглавлял «Атырау» с августе 2022 года по ноябрь 2024 года. В прошлом июне он вернулся в команду и помог ей спастись от вылета из КПЛ. Всего под руководством Жуковского «Атырау» одержал 28 побед при стольких же ничьих и 29 поражениях.
Имя нового главного тренера команды пока официально не раскрывается.