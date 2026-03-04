Клуб КПЛ объявил об отставке главного тренера за четыре дня до нового сезона

Белорусский специалист возглавлял «Атырау» с августе 2022 года по ноябрь 2024 года. В прошлом июне он вернулся в команду и помог ей спастись от вылета из КПЛ. Всего под руководством Жуковского «Атырау» одержал 28 побед при стольких же ничьих и 29 поражениях.