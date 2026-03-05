«Челси» разгромил «Астон Виллу», Жоао Педро оформил хет-трик

На 2-й минуте полузащитник хозяев Дуглас Луис открыл счет. В конце первого тайма Жоао Педро оформил дубль и вывел «синих» вперед. После перерыва бразильский нападающий ассистировал Коулу Палмеру, а затем забил свой третий мяч.