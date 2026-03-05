«Челси» разгромил «Астон Виллу», Жоао Педро оформил хет-трик

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
На 2-й минуте полузащитник хозяев Дуглас Луис открыл счет. В конце первого тайма Жоао Педро оформил дубль и вывел «синих» вперед. После перерыва бразильский нападающий ассистировал Коулу Палмеру, а затем забил свой третий мяч.
«Челси» набрал 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 4-й строчке — 51 очко.
Футбол, Англия, Тур 29
4.03.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Лиам Росеньор
Голы
Астон Вилла
Дуглас Луис
(Леон Бэйли)
2′
Челси
Жоао Педро
(Мало Гюсто)
35′
Жоао Педро
(Энцо Фернандес)
45+6′
Коул Палмер
(Жоао Педро)
55′
Жоао Педро
(Алехандро Гарначо)
64′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
58′
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
24
Амаду Онана
2
Мэтти Кэш
32′
46′
26
Ламар Богард
31
Леон Бэйли
63′
6
Росс Баркли
10
Эмилиано Буэндия
63′
19
Джейдон Санчо
11
Олли Уоткинс
68′
72′
18
Тэмми Абрахам
21
Дуглас Луис
63′
47
Алиссон
Челси
12
Филип Йергенсен
21
Йоррел Хато
49
Алехандро Гарначо
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
75′
45
Ромео Лавиа
10
Коул Палмер
85′
17
Андрей Сантос
8
Энцо Фернандес
58′
79′
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
54′
85′
9
Лиам Делап
29
Уэсли Фофана
79′
4
Тосин Адарабиойо
Статистика
Астон Вилла
Челси
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
4
8
Угловые
3
8
Фолы
10
9
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти