«Тулуза» выбила «Марсель» из розыгрыша Кубка Франции

Счет в матче был открыт на 2-й минуте — Мейсон Гринвуд реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. «Тулуза» отыгралась спустя 11 минут — гол забил Янн Гбоо. Точный удар Игора Пайшао на 56-й минуте позволил «Марселю» вновь повести в счете, но уже через 4 минуты Чарли Крессуэлл установил равенство на табло.