«Тулуза» выбила «Марсель» из розыгрыша Кубка Франции

Судьба встречи решилась в серии пенальти.
Счет в матче был открыт на 2-й минуте — Мейсон Гринвуд реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. «Тулуза» отыгралась спустя 11 минут — гол забил Янн Гбоо. Точный удар Игора Пайшао на 56-й минуте позволил «Марселю» вновь повести в счете, но уже через 4 минуты Чарли Крессуэлл установил равенство на табло.
В серии пенальти футболисты «Тулузы» реализовали четыре попытки из пяти, а вот игроки «Марселя» реализовали три удара из пяти.
Соперником «Тулузы» по полуфиналу Кубка Франции станет либо «Страсбур», либо «Ницца», либо победитель матча «Лион» — «Ланс».