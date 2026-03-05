Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.60
X
5.01
П2
1.43
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2

«Тулуза» выбила «Марсель» из розыгрыша Кубка Франции

4 марта «Марсель» принимал на своем поле «Тулузу» в матче ¼ финала Кубка Франции.

Источник: Reuters

Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте — Мейсон Гринвуд реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. «Тулуза» отыгралась спустя 11 минут — гол забил Янн Гбоо. Точный удар Игора Пайшао на 56-й минуте позволил «Марселю» вновь повести в счете, но уже через 4 минуты Чарли Крессуэлл установил равенство на табло.

В серии пенальти футболисты «Тулузы» реализовали четыре попытки из пяти, а вот игроки «Марселя» реализовали три удара из пяти.

Соперником «Тулузы» по полуфиналу Кубка Франции станет либо «Страсбур», либо «Ницца», либо победитель матча «Лион» — «Ланс».