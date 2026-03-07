«Бавария» разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» в Бундеслиге

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Луис Диас (33-я минута), Конрад Лаймер (45+1), Джамал Мусиала (57, с пенальти) и Николас Джексон (79). В перерыве из-за травмы был заменен 39-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. В составе проигравших отличился Ваэль Мохья (89), гости играли в меньшинстве с 55-й минуте после удаления полузащитника Рокко Райца.
«Бавария» выиграла пятый матч подряд в Бундеслиге и, набрав 66 очков, возглавляет таблицу чемпионата. «Боруссия» (25 очков) располагается на 12-й позиции.
Футбол, Германия, 25-й тур
6.03.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Ойген Полански
Голы
Бавария
Луис Диас
(Леон Горецка)
33′
Конрад Лаймер
(Луис Диас)
45+1′
Джамал Мусиала
57′
Николас Джексон
(Леннарт Карл)
79′
Боруссия М
Ваэль Мохья
89′
Составы команд
Бавария
20
Том Бишоф
42
Леннарт Карл
10
Джамал Мусиала
11
Николас Джексон
66′
3
Ким Мин Джэ
8
Леон Горецка
1
Мануэль Нойер
46′
40
Йонас Урбиг
27
Конрад Лаймер
60′
49
Майкон Кардозу
14
Луис Диас
61′
22
Рафаэл Геррейру
2
Дайот Упамекано
61′
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
81′
47
Давид Сантуш Дайбер
Боруссия М
33
Мориц Николас
16
Филипп Зандер
4
Кевин Дикс
30
Нико Эльведи
29
Джо Скалли
27
Рокко Райц
55′
7
Кевин Штегер
17
Йенс Кастроп
67′
26
Лукас Ульрих
15
Харис Табакович
61′
2
Фабио Кьяродиа
9
Франк Онора
61′
18
Сюто Матино
38
Уго Болин
84′
36
Ваэль Мохья
Статистика
Бавария
Боруссия М
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
9
5
Угловые
7
1
Фолы
7
12
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
