«Бавария» разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» в Бундеслиге

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Луис Диас (33-я минута), Конрад Лаймер (45+1), Джамал Мусиала (57, с пенальти) и Николас Джексон (79). В перерыве из-за травмы был заменен 39-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. В составе проигравших отличился Ваэль Мохья (89), гости играли в меньшинстве с 55-й минуте после удаления полузащитника Рокко Райца.