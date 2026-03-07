Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.04
П2
2.84
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

«Реал» забил на 4-й добавленной минуте и вырвал победу над «Сельтой»

«Реал» переиграл «Сельту» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Источник: Reuters

Полузащитник мадридской команды Орельен Тшуамени на 11-й минуте открыл счет. В середине первого тайма хозяева отыгрались — отличился Борха Иглесиас. В конце второй половины полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде забил гол и принес гостям победу.

«Реал» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, отставая от «Барселоны» на 1 очко. «Сельта» идет на 6-й строчке — 40 очков.

Сельта
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, 27-й тур
6.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Альваро Арбелоа
Голы
Сельта
Борха Иглесиас
(Виллиотт Сведберг)
25′
Реал
Орельен Тшуамени
(Арда Гюлер)
11′
Федерико Вальверде
90+4′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
16
Мигель Роман
3
Оскар Мингеса
83′
10
Яго Аспас
7
Борха Иглесиас
31′
70′
23
Уго Альварес
9
Ферран Хутгла
70′
39
Джонс Эль-Абделлауи
19
Виллиотт Сведберг
69′
8
Фер Лопес
6
Илайш Мориба
90′
15
Матиас Весино
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
17
Рауль Асенсио
90′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
86′
7
Винисиус Жуниор
45
Тиаго Питарч
90′
37
Мануэль Анхель
15
Арда Гюлер
65′
38
Сесар Паласиос
21
Браим Диас
77′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Сельта
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
3
Угловые
1
6
Фолы
4
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти