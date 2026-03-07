«Реал» забил на 4-й добавленной минуте и вырвал победу над «Сельтой»

Полузащитник мадридской команды Орельен Тшуамени на 11-й минуте открыл счет. В середине первого тайма хозяева отыгрались — отличился Борха Иглесиас. В конце второй половины полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде забил гол и принес гостям победу.
«Реал» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, отставая от «Барселоны» на 1 очко. «Сельта» идет на 6-й строчке — 40 очков.
Футбол, Испания, 27-й тур
6.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Альваро Арбелоа
Голы
Сельта
Борха Иглесиас
(Виллиотт Сведберг)
25′
Реал
Орельен Тшуамени
(Арда Гюлер)
11′
Федерико Вальверде
90+4′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
16
Мигель Роман
3
Оскар Мингеса
83′
10
Яго Аспас
7
Борха Иглесиас
31′
70′
23
Уго Альварес
9
Ферран Хутгла
70′
39
Джонс Эль-Абделлауи
19
Виллиотт Сведберг
69′
8
Фер Лопес
6
Илайш Мориба
90′
15
Матиас Весино
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
17
Рауль Асенсио
90′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
86′
7
Винисиус Жуниор
45
Тиаго Питарч
90′
37
Мануэль Анхель
15
Арда Гюлер
65′
38
Сесар Паласиос
21
Браим Диас
77′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Сельта
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
3
Угловые
1
6
Фолы
4
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
