«Реал» забил на 4-й добавленной минуте и вырвал победу над «Сельтой»

Полузащитник мадридской команды Орельен Тшуамени на 11-й минуте открыл счет. В середине первого тайма хозяева отыгрались — отличился Борха Иглесиас. В конце второй половины полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде забил гол и принес гостям победу.