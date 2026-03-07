«Наполи» победил «Торино» в матче Серии А

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Наполи» обыграл «Торино» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Алиссон Сантос (7-я минута) и Элиф Элмас (68). У проигравших отличился Чезаре Касадеи (87).
«Наполи», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, где «Торино» с 30 баллами располагается на 14-й строчке.
Футбол, Италия, 28-й тур
6.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Роберто Д`Аверса
Голы
Наполи
Алиссон Сантос
(Леонардо Спинаццола)
7′
Эльиф Эльмас
(Маттео Политано)
68′
Торино
Чезаре Казадеи
(Че Адамс)
87′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
5
Жуан Жезус
4
Алессандро Буонджорно
6
Билли Гилмор
20
Эльиф Эльмас
21
Маттео Политано
84′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
69′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
84′
9
Ромелу Лукаку
26
Антонио Вергара
46′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
27
Алиссон Сантос
79′
11
Кевин Де Брейне
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
77
Энцо Эбосс
44
Ардиан Исмайли
64′
20
Валентино Лазаро
73′
10
Никола Влашич
33
Рафаэль Обрадор
57′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
4
Маттео Прати
78′
14
Тино Анджорин
66
Гвидас Гинейтис
63′
67′
22
Чезаре Казадеи
18
Джованни Симеоне
67′
17
Сандро Куленович
91
Дуван Сапата
57′
19
Че Адамс
Статистика
Наполи
Торино
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
9
4
Угловые
11
2
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти