Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.03
П2
2.77
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.12
П2
1.59
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.73
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.90
П2
1.96
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.39
П2
6.82
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.10
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.86
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.90
П2
1.87
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.46
П2
2.07
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

«Наполи» победил «Торино» в матче Серии А

«Наполи» победил «Торино» в домашнем матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Наполи» обыграл «Торино» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Алиссон Сантос (7-я минута) и Элиф Элмас (68). У проигравших отличился Чезаре Касадеи (87).

«Наполи», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, где «Торино» с 30 баллами располагается на 14-й строчке.

Наполи
2:1
Первый тайм: 1:0
Торино
Футбол, Италия, 28-й тур
6.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Роберто Д`Аверса
Голы
Наполи
Алиссон Сантос
(Леонардо Спинаццола)
7′
Эльиф Эльмас
(Маттео Политано)
68′
Торино
Чезаре Казадеи
(Че Адамс)
87′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
5
Жуан Жезус
4
Алессандро Буонджорно
6
Билли Гилмор
20
Эльиф Эльмас
21
Маттео Политано
84′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
69′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
84′
9
Ромелу Лукаку
26
Антонио Вергара
46′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
27
Алиссон Сантос
79′
11
Кевин Де Брейне
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
77
Энцо Эбосс
44
Ардиан Исмайли
64′
20
Валентино Лазаро
73′
10
Никола Влашич
33
Рафаэль Обрадор
57′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
4
Маттео Прати
78′
14
Тино Анджорин
66
Гвидас Гинейтис
63′
67′
22
Чезаре Казадеи
18
Джованни Симеоне
67′
17
Сандро Куленович
91
Дуван Сапата
57′
19
Че Адамс
Статистика
Наполи
Торино
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
9
4
Угловые
11
2
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти