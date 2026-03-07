Тренер «ПСЖ» назвал одного виновного в поражении в матче с «Монако», в котором Сафонов пропустил 3 гола

— Нам бы хотелось знать, сегодняшний проигрыш — это ошибка всей команды или только кого-то из защиты?
— Только тренера.
— А что можно сделать, чтобы изменить эту тенденцию?
— Чтобы тренер стал лучше.
После этих слов Луис Энрике ушел с интервью.
Отметим, что ворота «ПСЖ» в матче с «Монако» защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Один из голов в его ворота забил российский полузащитник монегасков Александр Головин — первым же касанием через несколько секунд после выхода на замену.
«ПСЖ» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 57 очков. «Ланс», идущий вторым, набрал 53 очка и провел на одну игру меньше.
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти