Головин считает важной победу «Монако» над «ПСЖ»

«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться, — сказал Головин. — В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество. Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у “ПСЖ” дорогого стоит».