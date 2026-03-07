Ричмонд
Головин считает важной победу «Монако» над «ПСЖ»

Российский футболист отметился в этой встрече забитым мячом.

Источник: Getty Images

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Победа футболистов «Монако» над французским «Пари Сен-Жермен» является важной для клуба. Такое мнение ТАСС высказал российский полузащитник монегасков Александр Головин.

В пятницу «Монако» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1 в гостевом матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 54-й минуте, а на 55-й отправил мяч в ворота, которые защищал россиянин Матвей Сафонов.

«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться, — сказал Головин. — В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество. Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у “ПСЖ” дорогого стоит».

Для Головина это третий забитый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Также на счету полузащитника пять голевых передач в 18 матчах турнира.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, 25-й тур
6.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Монако
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Статистика
ПСЖ
Монако
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
5
6
Угловые
7
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
