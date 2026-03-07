Головин считает важной победу «Монако» над «ПСЖ»

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Победа футболистов «Монако» над французским «Пари Сен-Жермен» является важной для клуба. Такое мнение ТАСС высказал российский полузащитник монегасков Александр Головин.
В пятницу «Монако» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1 в гостевом матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 54-й минуте, а на 55-й отправил мяч в ворота, которые защищал россиянин Матвей Сафонов.
«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться, — сказал Головин. — В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество. Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у “ПСЖ” дорогого стоит».
Для Головина это третий забитый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Также на счету полузащитника пять голевых передач в 18 матчах турнира.
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти