«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл выступающий в третьем по силе дивизионе английского футбола «Мансфилд Таун» в матче ⅛ финала Кубка страны.
Встреча прошла в Мансфилде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. У «Арсенала» голы забили Нони Мадуэке (40-я минута) и Эберечи Эзе (65). В составе хозяев отличился Уилл Эванс (49).
Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу станет известен 9 марта по итогам жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Кристал Пэлас».