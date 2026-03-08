Ричмонд
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Кельн»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кёльн» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Кельне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Серу Гирасси (16-я минута) и Максимилиан Байер (60). У «Кельна» отличился Якуб Каминьский (88).

В конце первого тайма красную карточку за грубую игру получил защитник хозяев Джамай Симпсон-Пьюзи. Он был удален впервые во взрослой карьере.

«Боруссия», набрав 55 очков, идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги и на 11 баллов отстает от «Баварии». «Кёльн» с 24 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Боруссия» 14 марта на своем поле сыграет с «Аугсбургом», «Кёльн» в этот же день на выезде встретится с «Гамбургом».

Результаты остальных матчей дня:

«Вольфсбург» — «Гамбург» — 1:2;

«Майнц» — «Штутгарт» — 2:2;

«Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:1;

«Фрайбург» — «Байер» — 3:3;

«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 2:4.

Кельн
1:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, 25-й тур
7.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Рейн Энерги
Главные тренеры
Лукас Кваснек
Нико Ковач
Голы
Кельн
Якуб Каминьски
88′
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Максимилиан Байер)
16′
Максимилиан Байер
(Юлиан Брандт)
60′
Составы команд
Кельн
1
Марвин Швебе
32
Кристофер Лунн
16
Якуб Каминьски
33
Рав ван ден Берг
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
45+2′
6
Эрик Мартель
86′
5
Том Краус
86′
3
Доминик Хайнц
38
Юссуфа Ньянг
75′
37
Линтон Майна
13
Саид Эль Мала
86′
36
Ценни Нойманн
9
Рагнар Ахе
87′
30
Мариус Бюльтер
18
Исак Бергманн Йоханнессон
46′
39
Дженк Озкаджар
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
4
Нико Шлоттербек
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
10
Юлиан Брандт
5
Рами Бенсебаини
45+5′
82′
25
Никлас Зюле
26
Юлиан Рюэрсон
61′
2
Ян Коуту
9
Серу Гирасси
61′
21
Фабиу Силва
8
Феликс Нмеча
90′
7
Джоб Беллингем
14
Максимилиан Байер
83′
27
Карим Адейеми
Статистика
Кельн
Боруссия Д
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
4
5
Угловые
9
4
Фолы
9
13
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти