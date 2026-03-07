«Челси» обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лондонский «Челси» в дополнительное время одержал победу над «Рексемом» в матче ⅛ финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Рексеме завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Челси» мячи забили Джош Ачимпонг (82-я минута), Алехандро Гарначо (96), и Жоао Педро (120+5), вратарь «Рексхэма» Артур Оконкво (40) отметился автоголом. У хозяев отличились Сэм Смит (18) и Каллум Дойл (78).
На третьей добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Рексема» Джордж Добсон получил красную карточку.
«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Рексем» выступает в Чемпионшипе, где располагается на шестой строчке. В 2020 году владельцами клуба стали актеры Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс.
Соперник «Челси» по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.