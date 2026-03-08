Тренер «Барселоны» Флик — о победе над «Атлетиком»: «Я был уверен в команде, не нервничал»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.13
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.94
X
4.64
П2
1.48
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.04
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.04
П2
2.78
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.87
П2
6.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.93
П2
6.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.66
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.66
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.91
П2
2.83
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.03
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.40
П2
6.40
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.61
П2
2.57
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.10
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.14
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.40
П2
1.94
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.16
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Тренер «Барселоны» Флик — о победе над «Атлетиком»: «Я был уверен в команде, не нервничал»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил, что был уверен в команде перед матчем 27-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

Источник: Reuters

Игра прошла 7 марта на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Единственный гол забил полузащитник Ламин Ямаль.

«Я не нервничал. Я видел игроков после победы [над “Атлетико”] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках. Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе — победить здесь», — приводит Marca слова Флика.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд во всех турнирах. В Ла лиге каталонская команда с 67 очками занимает первое место.

Атлетик
0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, 27-й тур
7.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
(Педри)
68′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
19
Адама Бойро
7
Алехандро Беренгер
3
Даниэль Вивиан
90+3′
14
Эмерик Ляпорт
20
Унаи Гомес
10′
23
Роберт Наварро
44
Сельтон Санчес
46′
8
Ойан Сансет
9
Иньяки Уильямс
69′
6
Микель Весга
18
Микель Хаурегисар
74′
49
Эдер Гарсия
30
Алехандро Рего
50′
69′
11
Горка Гурусета
Барселона
24
Эрик Гарсия
5
Пау Кубарси
57′
13
Хоан Гарсия
10
Ламин Ямаль
18
Херард Мартин
2
Жоау Канселу
20
Дани Ольмо
62′
16
Фермин Лопес
17
Марк Касадо
78′
4
Рональд Араухо
22
Марк Берналь
46′
8
Педри
7
Ферран Торрес
62′
9
Роберт Левандовски
14
Маркус Рэшфорд
62′
11
Рафинья
Статистика
Атлетик
Барселона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
2
Угловые
2
5
Фолы
11
9
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти