Тренер «Барселоны» Флик — о победе над «Атлетиком»: «Я был уверен в команде, не нервничал»

Игра прошла 7 марта на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Единственный гол забил полузащитник Ламин Ямаль.
«Я не нервничал. Я видел игроков после победы [над “Атлетико”] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках. Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе — победить здесь», — приводит Marca слова Флика.
«Барселона» одержала четвертую победу подряд во всех турнирах. В Ла лиге каталонская команда с 67 очками занимает первое место.
