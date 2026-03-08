Тренер «Барселоны» Флик — о победе над «Атлетиком»: «Я был уверен в команде, не нервничал»

«Я не нервничал. Я видел игроков после победы [над “Атлетико”] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках. Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе — победить здесь», — приводит Marca слова Флика.