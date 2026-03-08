Алексей Миранчук забил два гола в матче MLS с «Реал Солт-Лейк»

Миранчуку 30 лет, он выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его признали автором лучшего гола команды в турнире. В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.