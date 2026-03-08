Алексей Миранчук забил два гола в матче MLS с «Реал Солт-Лейк»

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. «Атланта» дома со счетом 2:3 уступила «Реал Солт-Лейк» в матче третьего тура регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS).
Оба гола в составе хозяев забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Игрок отметился первыми голевыми действиями в новом сезоне MLS.
Миранчуку 30 лет, он выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его признали автором лучшего гола команды в турнире. В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
После трех матчей «Атланта» не набрала ни одного очка, потерпев три поражения подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Реал Солт-Лейк» набрал 6 очков после трех игр и идет на шестом месте Запада. В следующем матче «Атланта» 14 марта примет «Филадельфию», «Реал Солт-Лейк» в ночь на 15 марта по московскому времени дома сыграет с «Остином».