Алексей Миранчук забил два гола в матче MLS с «Реал Солт-Лейк»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.13
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.94
X
4.64
П2
1.48
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.04
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.04
П2
2.78
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.87
П2
6.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.93
П2
6.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.66
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.66
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.91
П2
2.83
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.03
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.40
П2
6.40
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.61
П2
2.57
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.10
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.14
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.40
П2
1.94
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.16
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Алексей Миранчук забил два гола в матче MLS с «Реал Солт-Лейк»

«Атланта» проиграла со счетом 2:3.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. «Атланта» дома со счетом 2:3 уступила «Реал Солт-Лейк» в матче третьего тура регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS).

Оба гола в составе хозяев забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Игрок отметился первыми голевыми действиями в новом сезоне MLS.

Миранчуку 30 лет, он выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его признали автором лучшего гола команды в турнире. В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

После трех матчей «Атланта» не набрала ни одного очка, потерпев три поражения подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Реал Солт-Лейк» набрал 6 очков после трех игр и идет на шестом месте Запада. В следующем матче «Атланта» 14 марта примет «Филадельфию», «Реал Солт-Лейк» в ночь на 15 марта по московскому времени дома сыграет с «Остином».