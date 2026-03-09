Обладателя «Золотого мяча» оштрафовали на $107 тыс. за слова про судей

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри избежал дисквалификации, но был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на £80 тыс. ($107 тыс.) за комментарии про судейство после матча с «Тоттенхэмом» 1 февраля (2:2), сообщает Associated Press.
В том матче «Манчестер Сити» вел 2:0, но «Тоттенхэм» смог сравнять счет.
Родри в общении с журналистами сказал, что его команда слишком много выигрывает и «люди не хотят» их побед, но «арбитр должен быть нейтральным».
Футболист на слушаниях признал вину в том, что сделал комментарии, ставящие под сомнение непредвзятость судейства.
«Манчестер Сити» идет вторым в чемпионате Англии, уступая семь очков «Арсеналу» при игре в запасе.
Родри в этом сезоне забил два гола в 24 матчах. В 2024 году он получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.
Томас Франк
Хосеп Гвардиола
Доминик Соланке
(Хави Симонс)
53′
Доминик Соланке
(Конор Галлахер)
70′
Райан Шерки
(Эрлинг Холанн)
11′
Антуан Семеньо
(Бернарду Силва)
44′
1
Гульельмо Викарио
14
Арчи Грэй
13
Дестини Удоджи
22
Конор Галлахер
6
Жоау Пальинья
7
Хави Симонс
38′
3
Раду Дрэгушин
8
Ив Биссума
11′
68′
11
Матис Тель
19
Доминик Соланке
48′
90′
67
Джунай Байфилд
39
Рандаль Коло Муани
68′
28
Вильсон Одобер
17
Кристиан Ромеро
46′
29
Пап Метар Сарр
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
42
Антуан Семеньо
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
21′
15
Марк Гехи
21
Райан Аит Нури
70′
14
Нико Гонсалес
90+8′
16
Родри
45+3′
90′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
69′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
88′
47
Фил Фоден
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти