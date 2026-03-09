Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
3
:
Акрон
2
Все коэффициенты
П1
2.10
X
7.15
П2
23.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.52
П2
4.60
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Обладателя «Золотого мяча» оштрафовали на $107 тыс. за слова про судей

Родри наказали за комментарий о том, что судья должен быть «нейтральным», после ничьи с «Тоттенхэмом».

Источник: Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри избежал дисквалификации, но был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на £80 тыс. ($107 тыс.) за комментарии про судейство после матча с «Тоттенхэмом» 1 февраля (2:2), сообщает Associated Press.

В том матче «Манчестер Сити» вел 2:0, но «Тоттенхэм» смог сравнять счет.

Родри в общении с журналистами сказал, что его команда слишком много выигрывает и «люди не хотят» их побед, но «арбитр должен быть нейтральным».

Футболист на слушаниях признал вину в том, что сделал комментарии, ставящие под сомнение непредвзятость судейства.

«Манчестер Сити» идет вторым в чемпионате Англии, уступая семь очков «Арсеналу» при игре в запасе.

Родри в этом сезоне забил два гола в 24 матчах. В 2024 году он получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.

Тоттенхэм Хотспур
2:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, 61337 зрителей
Главные тренеры
Томас Франк
Хосеп Гвардиола
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Доминик Соланке
(Хави Симонс)
53′
Доминик Соланке
(Конор Галлахер)
70′
Манчестер Сити
Райан Шерки
(Эрлинг Холанн)
11′
Антуан Семеньо
(Бернарду Силва)
44′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
14
Арчи Грэй
13
Дестини Удоджи
22
Конор Галлахер
6
Жоау Пальинья
7
Хави Симонс
38′
3
Раду Дрэгушин
8
Ив Биссума
11′
68′
11
Матис Тель
19
Доминик Соланке
48′
90′
67
Джунай Байфилд
39
Рандаль Коло Муани
68′
28
Вильсон Одобер
17
Кристиан Ромеро
46′
29
Пап Метар Сарр
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
42
Антуан Семеньо
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
21′
15
Марк Гехи
21
Райан Аит Нури
70′
14
Нико Гонсалес
90+8′
16
Родри
45+3′
90′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
69′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
88′
47
Фил Фоден
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
6
3
Угловые
3
4
Фолы
15
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти