«Понял, что стал игроком мирового класса». Хвича — о сравнениях с Марадоной и переходе в «ПСЖ»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал о своей реакции на то, что болельщики «Наполи» сравнивали его с легендой клуба Диего Марадоной, а также о том, что для него значит быть игроком «Пари Сен-Жермен».

Источник: Reuters

«В Неаполе мне говорили, что я похож на Джорджа Беста. Он был особенным игроком, одним из лучших. Он, вероятно, мог бы стать еще более великим, если бы его жизнь не была такой сложной… Но признаю, мне нравятся такие сравнения. Сравнения с Марадоной, конечно, накладывают особу ответственность. Никто не может сравниться с ним. Но когда болельщики называли меня Кварадоной, я был очень рад. Это показывало, как сильно они меня любят. Это глубоко тронуло меня, и я гордился этим.

“Переход в “ПСЖ”? Когда ты родом из такой маленькой страны, как моя, играть за одну из крупнейших команд мира — это, конечно, мечта. Переход в “Наполи” уже был для меня очень значимым. Я очень гордился этим. Но когда со мной связался “ПСЖ”, я по-настоящему понял, что стал игроком мирового класса”, — сказал Кварацхелия в интервью Le Parisien.

В голосовании за «Золотой мяч — 2025» Хвича занял 12-е место.

