Тренер «Ариса» решил вернуть капитанскую повязку Кокорину, которому он проиграл спор

В этом сезоне капитаном «Ариса» в большинстве матчей являлся английский футболист Коннор Голдсон.
Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал, что после победного гостевого матча с «Эносисом» (4:0) главный тренер команды объявил себя проигравшим в споре Кокорину. По результатам этого спора, условия которого футболист и тренер решили не разглашать, вся команда была приглашена на ужин в одну из таверн Лимасола. Счет оплатил тренер.
После 25 туров «Арис» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра. 15 марта команде предстоит домашний матч с клубом АПОЭЛ.
Кокорин в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах «Ариса» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.