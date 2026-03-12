Тренер «Ариса» решил вернуть капитанскую повязку Кокорину, которому он проиграл спор

Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал, что после победного гостевого матча с «Эносисом» (4:0) главный тренер команды объявил себя проигравшим в споре Кокорину. По результатам этого спора, условия которого футболист и тренер решили не разглашать, вся команда была приглашена на ужин в одну из таверн Лимасола. Счет оплатил тренер.