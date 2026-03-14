«Брайтон» обыграл «Сандерленд» в матче АПЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Брайтон» одержал победу над «Сандерлендом» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Янкуба Минте на 58-й минуте. На 49-й минуте главный арбитр Томас Кирк отменил взятие ворот полузащитника «Сандерленда» Кристофера Ригга после после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
«Брайтон» (40 очков) занимает десятое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Сандерленд» (40) идет 12-м.
В другом матче «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» — 0:0.