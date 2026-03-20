Гол защитника сборной Казахстана помог «Астане» обыграть «Тобол» в матче КПЛ

Матч прошел на «Астана арене» и завершился победой хозяев поля со счетом — 2:0.
Первый гол был забит на 24-й минуте встречи. Счет открыл боснийский полузащитник столичного клуба Иван Башич. Под занавес первого тайма Алибек Касым не смог реализовать пенальти в ворота «Тобола». При этом во второй половине защитник сборной Казахстана смог реабилитироваться и забит второй гол «Астаны» в этом матче.
Победа позволила астанинскому коллективу набрать семь очков и вместе с шымкентским «Ордабасы» возглавить турнирную таблицу КПЛ.
«Тобол» с одним баллом в активе идет на 15-м месте в чемпионате Казахстана.
Григорий Бабаян
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти