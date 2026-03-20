Гол Мактоминея принес «Наполи» победу над «Кальяри»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанского клуба.
Единственный и победный гол в игре забил Скотт Мактоминей на 2-й минуте матча.
После этой игры «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии с 62 очками. «Кальяри» — 30 очков и 15-я строчка.
Футбол, Италия, 30-й тур
20.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Унипол Домус
Главные тренеры
Фабио Пизакане
Антонио Конте
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
2′
Составы команд
Кальяри
1
Элиа Каприле
22
Альберто Доссена
90+4′
26
Йерри Мина
2
Марко Палестра
10
Джанлука Гаэтано
25
Ибрагим Сулемана
32
Зе Педру
35′
73′
14
Алессандро Дейола
15
Хуан Родригес
84′
18
Отниел Ратеринк
8
Мишель Ндари Адопо
73′
31
Пол Менди
94
Себостьяно Эспозито
84′
37
Яэль Трепи
90
Майкл Фолоруншо
65′
9
Семих Кылычсой
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
11
Кевин Де Брейне
8
Скотт Мактоминай
17
Матиас Оливера
69′
84′
5
Жуан Жезус
21
Маттео Политано
77′
37
Леонардо Спинаццола
6
Билли Гилмор
77′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
17′
55′
27
Алиссон Сантос
Статистика
Кальяри
Наполи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
17
Удары в створ
0
5
Угловые
2
7
Фолы
12
16
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти