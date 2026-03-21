«Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу» в Ла Лиге, Захарян вышел на замену

Футбол. Премьер-лига
13:45
Ахмат
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.29
П2
3.05
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.08
Футбол. Англия
15:30
Брайтон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.74
П2
2.17
Футбол. Премьер-лига
16:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.40
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.18
П2
3.85
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.28
П2
3.97
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.49
П2
3.15
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.62
П2
2.86
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.64
П2
6.10
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
10.00
Футбол. Испания
18:15
Эспаньол
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.44
X
2.94
П2
3.55
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.48
П2
5.00
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.19
П2
9.25
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.90
П2
9.75
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.36
П2
7.41
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.37
П2
3.51
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.52
П2
3.72
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.21
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.12
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.48
П2
2.85
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.19
П2
3.43
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.83
X
5.50
П2
1.42
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
5
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
5
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу» в Ла Лиге, Захарян вышел на замену

«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на выезде уступил «Вильярреалу» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла на домашней арене «Вильярреала» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жерар Морено (7-я минута), Жорж Микаутадзе (15) и Николя Пепе (23). У гостей мяч забил Лука Сучич (47).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Вильярреал» набрал 58 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с 38 баллами располагается на седьмой строчке.

Следующий тур состоится после перерыва на матчи национальных команд. «Реал Сосьедад» примет «Леванте» 4 апреля, а «Вильярреал» в гостях сыграет с «Жироной» 6 апреля.

Вильярреал
3:1
Первый тайм: 3:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 29-й тур
20.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Пеллегрино Матараццо
Голы
Вильярреал
Жерар Морено
(Санти Комесанья)
7′
Жорж Микаутадзе
15′
Николя Пепе
(Жорж Микаутадзе)
23′
Реал Сосьедад
Лука Сучич
47′
Составы команд
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
24
Альфонсо Педраса
19
Николя Пепе
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
20
Альберто Молейро
74′
11
Альфонсо Гонсалес
14
Санти Комесанья
89′
10
Даниэль Парехо
18
Пап Гуйе
89′
16
Томас Партей
7
Жерар Морено
74′
17
Тейджон Бьюкенен
9
Жорж Микаутадзе
89′
21
Тани Олувасейи
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
7
Андер Барренечеа
11
Гонсалу Гедеш
78′
31
Хон Мартин
18
Карлос Солер
2
Хон Арамбуру
38′
68′
6
Ариц Элустондо
5
Игор Субельдия
54′
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
46′
24
Лука Сучич
23
Брайс Мендес
68′
9
Орри Стейнд Оскарссон
10
Микель Ойярсабаль
82′
21
Арсен Захарян
Статистика
Вильярреал
Реал Сосьедад
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
10
4
Угловые
4
5
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
