«Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу» в Ла Лиге, Захарян вышел на замену

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на выезде уступил «Вильярреалу» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла на домашней арене «Вильярреала» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жерар Морено (7-я минута), Жорж Микаутадзе (15) и Николя Пепе (23). У гостей мяч забил Лука Сучич (47).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Вильярреал» набрал 58 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с 38 баллами располагается на седьмой строчке.
Следующий тур состоится после перерыва на матчи национальных команд. «Реал Сосьедад» примет «Леванте» 4 апреля, а «Вильярреал» в гостях сыграет с «Жироной» 6 апреля.
Марселино Гарсия Тораль
Пеллегрино Матараццо
Жерар Морено
(Санти Комесанья)
7′
Жорж Микаутадзе
15′
Николя Пепе
(Жорж Микаутадзе)
23′
Лука Сучич
47′
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
24
Альфонсо Педраса
19
Николя Пепе
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
20
Альберто Молейро
74′
11
Альфонсо Гонсалес
14
Санти Комесанья
89′
10
Даниэль Парехо
18
Пап Гуйе
89′
16
Томас Партей
7
Жерар Морено
74′
17
Тейджон Бьюкенен
9
Жорж Микаутадзе
89′
21
Тани Олувасейи
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
7
Андер Барренечеа
11
Гонсалу Гедеш
78′
31
Хон Мартин
18
Карлос Солер
2
Хон Арамбуру
38′
68′
6
Ариц Элустондо
5
Игор Субельдия
54′
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
46′
24
Лука Сучич
23
Брайс Мендес
68′
9
Орри Стейнд Оскарссон
10
Микель Ойярсабаль
82′
21
Арсен Захарян
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
