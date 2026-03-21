Экитике получил травму после стыка с Милнером. Лучшего бомбардира «Ливерпуля» заменили на 8-й минуте

Лучший бомбардир «Ливерпуля» Юго Экитике получил травму в самом начале игры с «Брайтоном» и был заменен уже на 8-й минуте.
Форвард пострадал после жесткого стыка с Джеймсом Милнером. Судья Даррен Инглэнд фол не зафиксировал, но Экитике сразу показал, что испытывает сильную боль, и некоторое время лежал на газоне.
Примечательно, что до этого Милнер в одном из эпизодов также жестко сыграл против Доминика Собослаи — и там арбитр тоже не увидел нарушения.
В итоге Экитике не смог продолжить встречу и покинул поле, заметно хромая. Вместо него вышел Кертис Джонс.
В этом сезоне Экитике лучший бомбардир «Ливерпуля» с 17 голами.
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Арне Слот
Голы
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Диего Гомес)
14′
Дэнни Уэлбек
(Джек Хиншелвуд)
56′
Ливерпуль
Милош Керкез
30′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
90+4′
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
85′
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
45+5′
90′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
25′
76′
17
Карлос Балеба
13
Джек Хиншелвуд
83′
26
Ясин Айяри
18
Дэнни Уэлбек
48′
83′
10
Жоржиньо Рюттер
20
Джеймс Милнер
76′
22
Каору Митома
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
10
Алексис Макаллистер
68′
38
Райан Гравенберх
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
79′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
30
Джереми Фримпонг
61′
63′
73
Рио Нгумоха
6
Милош Керкез
77′
26
Эндрю Робертсон
5
Ибраима Конате
45′
77′
14
Федерико Кьеза
90′
22
Юго Экитике
8′
17
Кертис Джонс
Статистика
Брайтон
Ливерпуль
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
5
Угловые
4
8
Фолы
11
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти