«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.00
П2
51.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.80
П2
3.82
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.26
П2
6.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Боруссия М
2
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.50
П2
3.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
49.00
X
18.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.70
П2
3.45
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
2
:
Черноморец
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.70
П2
86.00
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.61
П2
5.07
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.90
П2
9.50
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.06
П2
10.75
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.45
П2
7.80
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.54
П2
3.73
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.00
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.47
П2
2.90
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.18
П2
3.40
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.40
X
5.19
П2
1.47
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
П1
X
П2

«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде уступил «Брайтону» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в субботу в Брайтоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Оба мяча «Брайтона» забил Дэнни Уэлбек (14-я и 56-я минуты). В составе «Ливерпуля» отличился Милош Керкез (30).

«Ливерпуль» (49 очков) не побеждает третий тур подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Брайтон» (43) поднялся на восьмую строчку.

Брайтон
2:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Арне Слот
Голы
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Диего Гомес)
14′
Дэнни Уэлбек
(Джек Хиншелвуд)
56′
Ливерпуль
Милош Керкез
30′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
90+4′
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
85′
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
45+5′
90′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
25′
76′
17
Карлос Балеба
13
Джек Хиншелвуд
83′
26
Ясин Айяри
18
Дэнни Уэлбек
48′
83′
10
Жоржиньо Рюттер
20
Джеймс Милнер
76′
22
Каору Митома
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
10
Алексис Макаллистер
68′
38
Райан Гравенберх
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
79′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
30
Джереми Фримпонг
61′
63′
73
Рио Нгумоха
6
Милош Керкез
77′
26
Эндрю Робертсон
5
Ибраима Конате
45′
77′
14
Федерико Кьеза
90′
22
Юго Экитике
8′
17
Кертис Джонс
Статистика
Брайтон
Ливерпуль
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
5
Угловые
4
8
Фолы
11
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
