«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде уступил «Брайтону» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в субботу в Брайтоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Оба мяча «Брайтона» забил Дэнни Уэлбек (14-я и 56-я минуты). В составе «Ливерпуля» отличился Милош Керкез (30).
«Ливерпуль» (49 очков) не побеждает третий тур подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Брайтон» (43) поднялся на восьмую строчку.
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Арне Слот
Голы
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Диего Гомес)
14′
Дэнни Уэлбек
(Джек Хиншелвуд)
56′
Ливерпуль
Милош Керкез
30′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
90+4′
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
85′
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
45+5′
90′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
25′
76′
17
Карлос Балеба
13
Джек Хиншелвуд
83′
26
Ясин Айяри
18
Дэнни Уэлбек
48′
83′
10
Жоржиньо Рюттер
20
Джеймс Милнер
76′
22
Каору Митома
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
10
Алексис Макаллистер
68′
38
Райан Гравенберх
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
79′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
30
Джереми Фримпонг
61′
63′
73
Рио Нгумоха
6
Милош Керкез
77′
26
Эндрю Робертсон
5
Ибраима Конате
45′
77′
14
Федерико Кьеза
90′
22
Юго Экитике
8′
17
Кертис Джонс
Статистика
Брайтон
Ливерпуль
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
5
Угловые
4
8
Фолы
11
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
