«Бавария» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла берлинский «Унион» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:0. Голы забили Майкл Олисе (43-я минута), Серж Гнабри (45+1; 67) и Гарри Кейн (49).
«Бавария» с 70 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион» (31) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
«Вольфсбург» — «Вердер» — 0:1;
«Кельн» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 3:3;
«Хайденхайм» — «Байер» — 3:3.
Футбол, Германия, 27-й тур
21.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Штеффен Баумгарт
Голы
Бавария
Майкл Олисе
43′
Серж Гнабри
45+1′
Гарри Кейн
(Конрад Лаймер)
49′
Серж Гнабри
67′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
7
Серж Гнабри
87′
38
Эрблин Османи
42
Леннарт Карл
61′
22
Рафаэл Геррейру
2
Дайот Упамекано
3′
61′
20
Том Бишоф
3
Ким Мин Джэ
71′
21
Хироки Ито
8
Леон Горецка
87′
49
Майкон Кардозу
Унион Б
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
37′
14
Леопольд Кверфельд
30′
39
Деррик Кен
19
Яник Хаберер
8
Рани Хедира
34
Стенли Нсоки
46′
15
Том Роте
28
Кристофер Триммель
76′
18
Йосип Юранович
6
Алеша Кемляйн
61′
11
Чон У Ен
21
Тим Скарке
46′
23
Андрей Илич
9
Ливан Бурджу
61′
33
Алекс Крал
Статистика
Бавария
Унион Б
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
31
5
Удары в створ
9
1
Угловые
12
1
Фолы
4
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Патрик Иттрих
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти