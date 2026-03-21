«Фулхэм» обыграл «Бернли» в матче АПЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. У победителей забили Джошуа Кинг (67-я минута), Гарри Уилсон (73) и Рауль Хименес (90+5, с пенальти). Гол гостей на счету Зиана Флемминга (60). У проигравших красную карточку получил Джош Лоран (90+3).