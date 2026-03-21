«Фулхэм» обыграл «Бернли» в матче АПЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Фулхэм» обыграл «Бернли» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. У победителей забили Джошуа Кинг (67-я минута), Гарри Уилсон (73) и Рауль Хименес (90+5, с пенальти). Гол гостей на счету Зиана Флемминга (60). У проигравших красную карточку получил Джош Лоран (90+3).
«Фулхэм» с 44 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Бернли» (20 очков) с пятиматчевой безвыигрышной серией располагается на 19-й позиции.
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Крэйвен Коттедж
Главные тренеры
Марку Силва
Скотт Паркер
Голы
Фулхэм
Джошуа Кинг
67′
Харри Уилсон
(Джошуа Кинг)
73′
Рауль Хименес
90+5′
Бернли
Зиан Флемминг
(Лайл Фостер)
60′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
16
Сандер Берге
17
Алекс Ивоби
90+2′
33
Энтони Робинсон
55′
61′
30
Райан Сессеньон
8
Харри Уилсон
87′
6
Харрисон Рид
14
Оскар Бобб
62′
19
Сэмюэл Чуквуэзе
24
Джошуа Кинг
82′
32
Эмил Смит-Роу
9
Родригу Мунис
82′
7
Рауль Хименес
Бернли
1
Мартин Дубравка
3
Квилиндси Хартман
11
Джейдон Энтони
19
Зиан Флемминг
12
Башир Хамфрис
5
Максим Эстев
29
Джош Лоран
37′
90+3′
2
Кайл Уокер
87′
17
Лум Чауна
9
Лайл Фостер
78′
10
Маркус Эдвардс
28
Ханнибал Межбри
18′
8
Лесли Угочукву
20
Джеймс Уорд-Проуз
64′
78′
35
Эшли Барнс
Статистика
Фулхэм
Бернли
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
6
5
Угловые
6
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти