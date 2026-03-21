«Милан» вышел на второе место Серии А

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Торино» в матче 30-го тура чемпионата Италии.
Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев отличились Страхиня Павлович (37-я минута), Адриен Рабьо (54) и Юссуф Фофана (56). Голы гостей забили Джованни Симеоне (44) и Никола Влашич (82, с пенальти).
«Милан» набрал 63 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (33 очка) располагается на 14-й позиции.
В другом матче «Парма» дома уступила «Кремонезе» со счетом 0:2.
Футбол, Италия, 30-й тур
21.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Роберто Д`Аверса
Голы
Милан
Страхиня Павлович
36′
Адриен Рабьо
(Кристиан Пулишич)
54′
Юссуф Фофана
(Закари Атекаме)
55′
Торино
Джованни Симеоне
44′
Никола Влашич
83′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
82′
5
Кони де Винтер
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
9′
46′
24
Закари Атекаме
56
Алексис Салемакерс
90′
27
Давид Одогу
19
Юссуф Фофана
70′
4
Самуэле Риччи
9
Никлас Фюллкруг
70′
18
Кристофер Нкунку
11
Кристиан Пулишич
77′
7
Сантьяго Хименес
90+6′
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
44
Ардиан Исмайли
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
10
Никола Влашич
18
Джованни Симеоне
77
Энцо Эбосс
89′
25
Нильс Нкунку
33
Рафаэль Обрадор
89′
17
Сандро Куленович
4
Маттео Прати
63′
6
Эмирхан Ильхан
90+3′
66
Гвидас Гинейтис
74′
22
Чезаре Казадеи
91
Дуван Сапата
63′
19
Че Адамс
Статистика
Милан
Торино
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
6
7
Угловые
4
6
Фолы
9
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
