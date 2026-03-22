Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Нефтехимик
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
ПСЖ
4
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в чемпионате Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Кенана Йылдыза (14-я минута) гости ответили точным ударом Андреа Пинамонти (52). На 87-й минуте полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли не реализовал пенальти.

В составе «бьянконери» на замену на 79-й минуте вышел Аркадиуш Милик, он принял участие в матче впервые с июня 2024 года. Тогда польский форвард получил травму колена в товарищеской встрече против команды Украины.

«Ювентус» с 54 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (39) располагается на десятой позиции.

Ювентус
1:1
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
Футбол, Италия, 30-й тур
21.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Фабио Гроссо
Голы
Ювентус
Кенан Йылдыз
(Франсишку Консейсау)
14′
Сассуоло
Андреа Пинамонти
(Доменико Берарди)
52′
Нереализованные пенальти
Ювентус
Мануэль Локателли
86′
Составы команд
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
5
Мануэль Локателли
3
Бремер
64′
22
Уэстон Маккенни
27
Андреа Камбьясо
62′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
88′
11
Эдон Жегрова
13
Жереми Бога
79′
9
Душан Влахович
6
Ллойд Келли
79′
14
Аркадиуш Милик
19
Кефрен Тюрам
62′
21
Фабио Миретти
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
23
Улиссес Гарсия
74′
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
90
Исмаэль Коне
10
Доменико Берарди
90′
3
Джош Дойг
50
Дэррил Бакола
69′
35
Лука Липани
90+5′
40
Астер Вранкс
79′
44
Эдоардо Яннони
7
Кристиан Вольпато
69′
45
Арман Лорьенте
99
Андреа Пинамонти
80′
8
Мбала Нзола
Статистика
Ювентус
Сассуоло
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
8
1
Угловые
9
4
Фолы
7
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
