Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Кенана Йылдыза (14-я минута) гости ответили точным ударом Андреа Пинамонти (52). На 87-й минуте полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли не реализовал пенальти.
В составе «бьянконери» на замену на 79-й минуте вышел Аркадиуш Милик, он принял участие в матче впервые с июня 2024 года. Тогда польский форвард получил травму колена в товарищеской встрече против команды Украины.
«Ювентус» с 54 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (39) располагается на десятой позиции.
Лучано Спаллетти
Фабио Гроссо
Кенан Йылдыз
(Франсишку Консейсау)
14′
Андреа Пинамонти
(Доменико Берарди)
52′
Мануэль Локателли
86′
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
5
Мануэль Локателли
3
Бремер
64′
22
Уэстон Маккенни
27
Андреа Камбьясо
62′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
88′
11
Эдон Жегрова
13
Жереми Бога
79′
9
Душан Влахович
6
Ллойд Келли
79′
14
Аркадиуш Милик
19
Кефрен Тюрам
62′
21
Фабио Миретти
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
23
Улиссес Гарсия
74′
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
90
Исмаэль Коне
10
Доменико Берарди
90′
3
Джош Дойг
50
Дэррил Бакола
69′
35
Лука Липани
90+5′
40
Астер Вранкс
79′
44
Эдоардо Яннони
7
Кристиан Вольпато
69′
45
Арман Лорьенте
99
Андреа Пинамонти
80′
8
Мбала Нзола
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
