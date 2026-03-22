«Мы убиваем футбол»: главный тренер «Кайрата» выступил с жестким заявлением

«Кайрат» был готов взять на себя все расходы за аренду. На таком поле [ «Хан-Тенгри»] легче разрушать, нежели показывать хороший футбол. Наверное, такова была задача нашего соперника. В моем понимании мы все должны стремиться к развитию футбола в нашей стране, а не к убийству.



Честно, мне стыдно за проведение матчей на таких полях. Ладно, хотя бы полили бы газон. В судейской сказали, что сделают это. Но мы вторую игру здесь проводим, и поле целенаправленно не поливают. Я спрашивал у руководства «Алтая», почему они не полили газон. Наверное, специально не полили, потому что играют против «Кайрата». Здесь, наверное, такая же ситуация. Это ведь элементарные вещи — чтобы мяч скользил, чтобы была скорость. А мы убиваем футбол", — заявил Уразбахтин.