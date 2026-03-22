Дебютанты КПЛ «Алтай» и «Каспий» поделили очки в очном матче

Матч прошел на стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы, где номинальными хозяевами были футболисты «Алтая». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
На протяжении матча обе команды провели в упорной борьбе. При этом «Алтай» нанес всего два удара в створ ворот, а «Каспий» лишь раз смог создать опасны момент.
После трех туров усть-каменогорцы занимают 11-е место, имея в своем активе два очка. Следующий матч они проведут на выезде 4 апреля против павлодарского «Иртыша».
«Каспий» же с одним баллом находится на 15-й строчке турнирной таблицы КПЛ. В четвертом туре актаусцы 4 апреля сыграют на домашнем поле против талдыкорганского «Жетысу».