«Актобе» может лишиться главного тренера: известны подробности

Как заявляет портал, 62-летний специалист покинет клуб после двух подряд поражений от алматинского «Кайрата» и семейского «Елимая».
Руководство «Актобе», в свою очередь, приступит к поиску нового наставника, а ещё продолжит работать над усилением до закрытия трансферного окна.
Николай Костов возглавил актюбинскую команду с августа 2025 года. Всего под его руководством команда провела десять официальных матчей, в которых случились четыре победы, одна ничья и пять поражений.
После трех туров «Актобе» набрал три очка и располагается на десятом месте турнирной таблицы Казахстанской премьер-лиги.