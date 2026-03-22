«Ньюкасл» проиграл «Сандерленду» в чемпионате Англии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Ньюкасл» проиграл «Сандерленду» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол хозяев в исполнении Энтони Гордона (10-я минута) игроки «Сандерленда» ответили точными ударами Шемсдина Тальби (57) и Брайана Бробби (90).
«Ньюкасл» с 42 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Сандерленд» (43 очка) располагается на 11-й позиции.
Футбол, Англия, Тур 31
22.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Режис Ле Бри
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Гордон
(Ник Вольтемаде)
10′
Сандерленд
Шемсдин Тальби
57′
Брайан Бробби
90′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
41
Джейкоб Рэмси
2
Киран Триппьер
65′
21
Валентино Ливраменто
20
Энтони Эланга
65′
28
Джозеф Уиллок
11
Харви Барнс
76′
18
Уильям Осула
27
Ник Вольтемаде
65′
23
Джейкоб Мерфи
10
Энтони Гордон
89′
9
Йоан Висса
4
Свен Ботман
54′
12
Малик Тшау
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
6
Лютсхарел Гертрейда
90+4′
32
Трай Хьюм
44′
11
Крис Ригг
34
Гранит Джака
13
Люк О`Найен
15
Омар Альдерете
82′
27
Ноа Садики
90+4′
7
Шемсдин Тальби
90′
17
Рейнилдо Мандава
90+9′
9
Брайан Бробби
90+1′
90′
12
Элиэзер Майенда
19
Хабиб Диарра
85′
28
Энцо Ле Фе
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Сандерленд
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
16
17
Удары в створ
4
7
Угловые
9
5
Фолы
8
19
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
