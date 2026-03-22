«Лацио» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Римский «Лацио» обыграл «Болонью» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Болонье завершилась со счетом 2:0 в пользу «Лацио». Дубль оформил Кеннет Тейлор (72-я и 82-я минуты). На 51-й минуте нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини не смог реализовать пенальти.
«Лацио» одержал третью победу подряд. Команда, набрав 43 очка, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сместила «Болонью», в активе которой 42 балла, на девятую строчку.
Результаты других матчей дня:
«Комо» — «Пиза» — 5:0; «Аталанта» — «Верона» — 1:0.
Футбол, Италия, 30-й тур
22.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Маурицио Сарри
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
